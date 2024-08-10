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В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России" - 10.08.2024, ПРАЙМ
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В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России"
В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России" - 10.08.2024, ПРАЙМ
В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России"
В Китае запустили акцию в поддержку отечественных товаров под брендом "Сделано в России", рассказали в Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ), который и... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T10:50+0300
2024-08-10T10:50+0300
россия
китай
акция
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В Китае запустили акцию в поддержку отечественных товаров под брендом "Сделано в России", рассказали в Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ), который и стал организатором акции.Отмечается, что она приурочена к традиционному китайскому празднику "Цисицзе", или Дню влюбленных. В группе расказали, что к проведению акции привлечены популярные китайские блогеры, которые проводят прямые эфиры, рассказывая о российских товарах.Уточняется, что вдохновением для мероприятия стала реальная история любви русской девушки и студента из Китая, которые встретились на дружеском российско-китайском баскетбольном матче в Москве. В акции принимают участие 45 российских производителей из разных регионов России, в их числе девять московских компаний.
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россия, китай, акция
РОССИЯ, КИТАЙ, акция
10:50 10.08.2024
 
В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России"

В Китае к празднику Цисицзе запустили акцию "Сделано в России"

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФестиваль "Самоварфест" в Москве
Фестиваль Самоварфест в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В Китае запустили акцию в поддержку отечественных товаров под брендом "Сделано в России", рассказали в Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ), который и стал организатором акции.
Отмечается, что она приурочена к традиционному китайскому празднику "Цисицзе", или Дню влюбленных. В группе расказали, что к проведению акции привлечены популярные китайские блогеры, которые проводят прямые эфиры, рассказывая о российских товарах.
Уточняется, что вдохновением для мероприятия стала реальная история любви русской девушки и студента из Китая, которые встретились на дружеском российско-китайском баскетбольном матче в Москве.
В акции принимают участие 45 российских производителей из разных регионов России, в их числе девять московских компаний.
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