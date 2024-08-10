https://1prime.ru/20240810/kitay-850794149.html

В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России"

В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России" - 10.08.2024, ПРАЙМ

В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию "Сделано в России"

В Китае запустили акцию в поддержку отечественных товаров под брендом "Сделано в России", рассказали в Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ), который и... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T10:50+0300

2024-08-10T10:50+0300

2024-08-10T10:50+0300

россия

китай

акция

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В Китае запустили акцию в поддержку отечественных товаров под брендом "Сделано в России", рассказали в Российском экспортном центре (Группа ВЭБ.РФ), который и стал организатором акции.Отмечается, что она приурочена к традиционному китайскому празднику "Цисицзе", или Дню влюбленных. В группе расказали, что к проведению акции привлечены популярные китайские блогеры, которые проводят прямые эфиры, рассказывая о российских товарах.Уточняется, что вдохновением для мероприятия стала реальная история любви русской девушки и студента из Китая, которые встретились на дружеском российско-китайском баскетбольном матче в Москве. В акции принимают участие 45 российских производителей из разных регионов России, в их числе девять московских компаний.

https://1prime.ru/20240808/goroskop-850742819.html

китай

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россия, китай, акция