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Правительство назначило координатора климатической политики России

Правительство назначило координатора климатической политики России - 10.08.2024, ПРАЙМ

Правительство назначило координатора климатической политики России

Заместитель председателя правительства Александр Новак назначен координатором вопросов, касающихся климатической политики России, в том числе вопросов в области | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T10:18+0300

2024-08-10T10:18+0300

2024-08-10T11:10+0300

россия

александр новак

правительство

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства Александр Новак назначен координатором вопросов, касающихся климатической политики России, в том числе вопросов в области ограничения выбросов парниковых газов. Об этом рассказали в кабинете министров России. Соответствующий документ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.Ранее вопросы климатической политики России находились в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева.

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россия, александр новак, правительство