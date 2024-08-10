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Правительство назначило координатора климатической политики России - 10.08.2024, ПРАЙМ
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Правительство назначило координатора климатической политики России
Правительство назначило координатора климатической политики России - 10.08.2024, ПРАЙМ
Правительство назначило координатора климатической политики России
Заместитель председателя правительства Александр Новак назначен координатором вопросов, касающихся климатической политики России, в том числе вопросов в области | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T10:18+0300
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россия
александр новак
правительство
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства Александр Новак назначен координатором вопросов, касающихся климатической политики России, в том числе вопросов в области ограничения выбросов парниковых газов. Об этом рассказали в кабинете министров России. Соответствующий документ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.Ранее вопросы климатической политики России находились в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева.
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россия, александр новак, правительство
РОССИЯ, Александр Новак, правительство
10:18 10.08.2024 (обновлено: 11:10 10.08.2024)
 
Правительство назначило координатора климатической политики России

Правительство: Новак будет координировать вопросы климатической политики России

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства Александр Новак назначен координатором вопросов, касающихся климатической политики России, в том числе вопросов в области ограничения выбросов парниковых газов. Об этом рассказали в кабинете министров России.
Соответствующий документ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее вопросы климатической политики России находились в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева.
 
РОССИЯАлександр Новакправительство
 
 
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