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Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве

Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве - 10.08.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве

Московский Басманный суд арестовал квартиру в 100 "квадратов", пренадлежащую дочери бывшего начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова,... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T15:08+0300

2024-08-10T15:08+0300

2024-08-10T15:08+0300

россия

суд

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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Московский Басманный суд арестовал квартиру в 100 "квадратов", пренадлежащую дочери бывшего начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщается в материалах дела, с ними ознакомилось агентство РИА Новости.Так, из данных следует, что общая площадь жилья составляет 105,3 квадратных метра, квартира располагается на западе Москвы недалеко от Рублевского шоссе в ЖК бизнес-класса. По оценкам, рыночная стоимость такой квартиры на текущий момент достигает порядка 50 миллионов рублей. Следственный комитет ранее заявил о возбуждении уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. По данным следствия, в 2021-2023 годах он получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.Сумма взятки, которую вменили Кузнецову, превышает 30 миллионов рублейВ даче взятки в особо крупном размере обвиняется бизнесмен из Краснодара. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя".

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россия, суд