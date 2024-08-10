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В трех регионах России ввели режим контртеррористической операции
В трех регионах России ввели режим контртеррористической операции - 10.08.2024, ПРАЙМ
В трех регионах России ввели режим контртеррористической операции
В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T05:48+0300
2024-08-10T05:48+0300
2024-08-10T05:49+0300
брянская область
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белгородская область
режим кто
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МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Как отметили в НАК, "киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны".В связи с этим глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ РФ Александр Бортников принял решение "организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях", указывается в сообщении НАК.Также отмечается, что госорганы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности населения, поддержания правопорядка и усиления защищенности объектов.
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брянская область, курская область, белгородская область, режим кто
Брянская область, Курская область, Белгородская область, режим КТО
В трех регионах России ввели режим контртеррористической операции
НАК: в Брянской, Курской и Белгородской областях ввели режим КТО
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Как отметили в НАК, "киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны".
В связи с этим глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ РФ Александр Бортников принял решение "организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях", указывается в сообщении НАК.
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Также отмечается, что госорганы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности населения, поддержания правопорядка и усиления защищенности объектов.