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Мурашко провел совещание по организации медпомощи в Курской области
Мурашко провел совещание по организации медпомощи в Курской области - 10.08.2024, ПРАЙМ
Мурашко провел совещание по организации медпомощи в Курской области
В Курской области прошло совещание по организации медицинской помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе российского Минздрава. | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T16:52+0300
2024-08-10T16:52+0300
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В Курской области прошло совещание по организации медицинской помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе российского Минздрава.В совещании участвовал глава министерства Михаил Мурашко в рамках своей рабочей поездки в Курскую область. По словам министра, в регионе сформирована маршрутизация по плановым и экстренным больным. Глава Минздрава также добавил, что на данный момент в Курской области достаточно резервных коечных мощностей, лекарств, медицинских изделий, а также персонала и машин скорой помощи. По его словам, плановая медицинская помощь не ограничивается, несмотря обстрелы.В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
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россия
Мурашко провел совещание по организации медпомощи в Курской области
Мурашко провел в Курской области совещание по организации медицинской помощи
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В Курской области прошло совещание по организации медицинской помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе российского Минздрава.
В совещании участвовал глава министерства Михаил Мурашко в рамках своей рабочей поездки в Курскую область. По словам министра, в регионе сформирована маршрутизация по плановым и экстренным больным.
Глава Минздрава также добавил, что на данный момент в Курской области достаточно резервных коечных мощностей, лекарств, медицинских изделий, а также персонала и машин скорой помощи. По его словам, плановая медицинская помощь не ограничивается, несмотря обстрелы.
"Реальный потенциал". В США опасаются последствий атаки на Курскую область
В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.