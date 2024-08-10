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В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны Украины - 10.08.2024, ПРАЙМ
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В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны Украины
В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны Украины - 10.08.2024, ПРАЙМ
В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны Украины
В связи с последними событиями ситуация вокруг Курской АЭС существенно усложнилась, рассказали в государственной корпорации "Росатом". | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T12:54+0300
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украина
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В связи с последними событиями ситуация вокруг Курской АЭС существенно усложнилась, рассказали в государственной корпорации "Росатом".Отмечается, что на данный момент существует угроза ударов по станции со стороны Вооруженных сил Украины.В субботу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел телефонный разговор с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. В ходе переговоров Гросси подчеркнул необходимость соблюдения принципов ядерной безопасности в отношении атомной электростанции в Курсе.Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа осуществили попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава ГШ ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.
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россия, украина, курская аэс
РОССИЯ, УКРАИНА, Курская АЭС
12:54 10.08.2024
 
В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны Украины

Росатом: действия ВСУ угрожают всей атомной энергетике

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКурская АЭС
Курская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В связи с последними событиями ситуация вокруг Курской АЭС существенно усложнилась, рассказали в государственной корпорации "Росатом".
Отмечается, что на данный момент существует угроза ударов по станции со стороны Вооруженных сил Украины.
В субботу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел телефонный разговор с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. В ходе переговоров Гросси подчеркнул необходимость соблюдения принципов ядерной безопасности в отношении атомной электростанции в Курсе.
Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа осуществили попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава ГШ ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС
Вчера, 22:28
 
РОССИЯУКРАИНАКурская АЭС
 
 
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