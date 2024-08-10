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В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны Украины

В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны Украины - 10.08.2024, ПРАЙМ

В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны Украины

В связи с последними событиями ситуация вокруг Курской АЭС существенно усложнилась, рассказали в государственной корпорации "Росатом". | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T12:54+0300

2024-08-10T12:54+0300

2024-08-10T12:54+0300

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В связи с последними событиями ситуация вокруг Курской АЭС существенно усложнилась, рассказали в государственной корпорации "Росатом".Отмечается, что на данный момент существует угроза ударов по станции со стороны Вооруженных сил Украины.В субботу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел телефонный разговор с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. В ходе переговоров Гросси подчеркнул необходимость соблюдения принципов ядерной безопасности в отношении атомной электростанции в Курсе.Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа осуществили попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава ГШ ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.

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