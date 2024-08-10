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Добровольный выезд людей организован в двух районах Курской области - 10.08.2024, ПРАЙМ
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Добровольный выезд людей организован в двух районах Курской области
Добровольный выезд людей организован в двух районах Курской области - 10.08.2024, ПРАЙМ
Добровольный выезд людей организован в двух районах Курской области
Организованный добровольный выезд жителей проводится в Хомутовском и Глушковском районах Курской области, сообщают глава Хомутовского района Юрий Хрулев в своем | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T16:11+0300
2024-08-10T16:11+0300
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг - ПРАЙМ. Организованный добровольный выезд жителей проводится в Хомутовском и Глушковском районах Курской области, сообщают глава Хомутовского района Юрий Хрулев в своем Telegram-канале. "В целях безопасности продолжается организованный выезд жителей, как самостоятельно на личном транспорте, так и централизованно на подготовленных транспортных средствах", — написал глава Хомутовского района Юрий Хрулев в своем Telegram-канале. Он сообщил жителям, что если они желают покинуть район, то могут обратиться за помощью в сельские советы и районную администрацию, а также позвонить по номеру 112. Глава района подчеркнул, что все, кто нуждается в помощи, будут размещены в пунктах временного размещения.Выезд жителей из Глушковского района прокомментировал глава района Павел Золотарев. Временным перемещением продолжает заниматься районная и местная администрации.По словам источника, жителей района приглашают в пункты временного размещения, которые находятся в Курске и безопасных районах Курской области. В Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан и предотвращения терактов со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп.
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россия, эвакуация
Происшествия, РОССИЯ, эвакуация
16:11 10.08.2024
 
Добровольный выезд людей организован в двух районах Курской области

Хрулев: добровольный выезд людей организован в двух районах Курской области

© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг - ПРАЙМ. Организованный добровольный выезд жителей проводится в Хомутовском и Глушковском районах Курской области, сообщают глава Хомутовского района Юрий Хрулев в своем Telegram-канале.
"В целях безопасности продолжается организованный выезд жителей, как самостоятельно на личном транспорте, так и централизованно на подготовленных транспортных средствах", — написал глава Хомутовского района Юрий Хрулев в своем Telegram-канале.
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Он сообщил жителям, что если они желают покинуть район, то могут обратиться за помощью в сельские советы и районную администрацию, а также позвонить по номеру 112. Глава района подчеркнул, что все, кто нуждается в помощи, будут размещены в пунктах временного размещения.
Выезд жителей из Глушковского района прокомментировал глава района Павел Золотарев. Временным перемещением продолжает заниматься районная и местная администрации.
По словам источника, жителей района приглашают в пункты временного размещения, которые находятся в Курске и безопасных районах Курской области. В Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан и предотвращения терактов со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп.
 
ПроисшествияРОССИЯэвакуация
 
 
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