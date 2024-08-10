https://1prime.ru/20240810/kurskaya-oblast-850798720.html

В атаке на Курскую область участвовали иностранные наемники, заявил Слуцкий

В атаке на Курскую область участвовали иностранные наемники, заявил Слуцкий - 10.08.2024, ПРАЙМ

В атаке на Курскую область участвовали иностранные наемники, заявил Слуцкий

Страны Запада пытаются снять с себя ответственность за действия ВСУ в Курской области, хотя в нападении участвовали наемники из Франции и Польши, а в... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T19:49+0300

2024-08-10T19:49+0300

2024-08-10T19:49+0300

происшествия

россия

леонид слуцкий

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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Страны Запада пытаются снять с себя ответственность за действия ВСУ в Курской области, хотя в нападении участвовали наемники из Франции и Польши, а в планировании — Британия, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Политик отметил, что западные столицы пытаются снять собственную ответственность за нападение на российскую границу. По данным разных источников, в нем участвовали французские и польские наемники, а бандеровцы были вооружены натовским оружием. Провокация планировалась при участии Британии. На этом фоне Вашингтон отправляет в Киев новый пакет военной помощи на миллионы долларов.Депутат считает, что американские и европейские "политиканы" не способны осознать насколько их заявления и действия направлены на "разогрев" конфликта до критического уровня. В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь РФ было остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. С начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

https://1prime.ru/20240810/bufernaya-zona-850798145.html

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россия, леонид слуцкий