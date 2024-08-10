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В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область - 10.08.2024, ПРАЙМ
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В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область
В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область - 10.08.2024, ПРАЙМ
В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область
Атака Украины на Курскую область стала неожиданностью для США и вызвала недовольство в Вашингтоне, предположил немецкий политолог Йоахим Краузе в беседе с... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T20:42+0300
2024-08-10T20:42+0300
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Атака Украины на Курскую область стала неожиданностью для США и вызвала недовольство в Вашингтоне, предположил немецкий политолог Йоахим Краузе в беседе с изданием Focus."Я предполагаю, что наступление ВСУ на территорию РФ не вызвало восторга у властей США, которые, вероятно, не были уведомлены заранее", — заявил эксперт.По мнению Краузе, администрация Байдена всё ещё придерживается подхода времен холодной войны к контролю над вооружениями и опасается непредсказуемой реакции России. Из-за этого США могут выступить против наступления на Курскую область в ближайшее время.Утром 6 августа украинские военные попытались захватить территорию Суджанского района Курской области. Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России, доложил президенту о том, что продвижение противника было остановлено. Он подчеркнул, что результатом операции в Курской области станет разгром противника и выход к государственной границе.
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германия, сша, сво, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, США, СВО, УКРАИНА
20:42 10.08.2024
 
В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область

Краузе: власти США недовольны действиями ВСУ в Курской области

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Атака Украины на Курскую область стала неожиданностью для США и вызвала недовольство в Вашингтоне, предположил немецкий политолог Йоахим Краузе в беседе с изданием Focus.
"Я предполагаю, что наступление ВСУ на территорию РФ не вызвало восторга у властей США, которые, вероятно, не были уведомлены заранее", — заявил эксперт.
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19:49
По мнению Краузе, администрация Байдена всё ещё придерживается подхода времен холодной войны к контролю над вооружениями и опасается непредсказуемой реакции России. Из-за этого США могут выступить против наступления на Курскую область в ближайшее время.
Утром 6 августа украинские военные попытались захватить территорию Суджанского района Курской области. Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России, доложил президенту о том, что продвижение противника было остановлено. Он подчеркнул, что результатом операции в Курской области станет разгром противника и выход к государственной границе.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯСШАСВОУКРАИНА
 
 
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