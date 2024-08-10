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Старовойт назвал главную задачу в Курской области - 10.08.2024, ПРАЙМ
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Старовойт назвал главную задачу в Курской области
Старовойт назвал главную задачу в Курской области - 10.08.2024, ПРАЙМ
Старовойт назвал главную задачу в Курской области
Основной задачей в Курской области является обеспечение безопасной работы общественного транспорта и железнодорожного сообщения пригородного и дальнего... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T22:31+0300
2024-08-10T22:35+0300
политика
россия
роман старовойт
транспорт
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основной задачей в Курской области является обеспечение безопасной работы общественного транспорта и железнодорожного сообщения пригородного и дальнего следования, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Министр отметил, что главной целью является обеспечение надежной и бесперебойной работы общественного транспорта, поездов пригородного и дальнего следования.Он добавил, что лично контролирует работу транспортного комплекса и взаимодействие с правительством региона. В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5:30 ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление в Курской области. Их продвижение вглубь РФ остановлено. Операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило, что с начала боевых действий противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области и заявил, что киевский режим устроил масштабную провокацию, стреляя, в том числе, по гражданским целям. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после нападения ВСУ на приграничные районы региона. Российские следователи выясняют личности украинских военных, которые отдавали и исполняли приказы об ударах по гражданским объектам.
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россия, роман старовойт, транспорт
Политика, РОССИЯ, Роман Старовойт, Транспорт
22:31 10.08.2024 (обновлено: 22:35 10.08.2024)
 
Старовойт назвал главную задачу в Курской области

Старовойт: транспортная безопасность в Курской области является основной задачей

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основной задачей в Курской области является обеспечение безопасной работы общественного транспорта и железнодорожного сообщения пригородного и дальнего следования, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Министр отметил, что главной целью является обеспечение надежной и бесперебойной работы общественного транспорта, поездов пригородного и дальнего следования.
Он добавил, что лично контролирует работу транспортного комплекса и взаимодействие с правительством региона.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область
20:42
В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5:30 ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление в Курской области. Их продвижение вглубь РФ остановлено. Операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило, что с начала боевых действий противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области и заявил, что киевский режим устроил масштабную провокацию, стреляя, в том числе, по гражданским целям. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после нападения ВСУ на приграничные районы региона. Российские следователи выясняют личности украинских военных, которые отдавали и исполняли приказы об ударах по гражданским объектам.
 
ПолитикаРОССИЯРоман СтаровойтТранспорт
 
 
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