https://1prime.ru/20240810/kurskaya-oblast-850799698.html
Старовойт назвал главную задачу в Курской области
Старовойт назвал главную задачу в Курской области - 10.08.2024, ПРАЙМ
Старовойт назвал главную задачу в Курской области
Основной задачей в Курской области является обеспечение безопасной работы общественного транспорта и железнодорожного сообщения пригородного и дальнего... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T22:31+0300
2024-08-10T22:31+0300
2024-08-10T22:35+0300
политика
россия
роман старовойт
транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848804915_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_ca69db4810ca40bd4258aa6aee46f032.jpg
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основной задачей в Курской области является обеспечение безопасной работы общественного транспорта и железнодорожного сообщения пригородного и дальнего следования, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Министр отметил, что главной целью является обеспечение надежной и бесперебойной работы общественного транспорта, поездов пригородного и дальнего следования.Он добавил, что лично контролирует работу транспортного комплекса и взаимодействие с правительством региона. В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5:30 ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление в Курской области. Их продвижение вглубь РФ остановлено. Операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило, что с начала боевых действий противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области и заявил, что киевский режим устроил масштабную провокацию, стреляя, в том числе, по гражданским целям. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после нападения ВСУ на приграничные районы региона. Российские следователи выясняют личности украинских военных, которые отдавали и исполняли приказы об ударах по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240810/kurskaya-oblast-850799142.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848804915_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_c2359e8e48712c96ca32684869a52668.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман старовойт, транспорт
Политика, РОССИЯ, Роман Старовойт, Транспорт
Старовойт назвал главную задачу в Курской области
Старовойт: транспортная безопасность в Курской области является основной задачей
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основной задачей в Курской области является обеспечение безопасной работы общественного транспорта и железнодорожного сообщения пригородного и дальнего следования, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Министр отметил, что главной целью является обеспечение надежной и бесперебойной работы общественного транспорта, поездов пригородного и дальнего следования.
Он добавил, что лично контролирует работу транспортного комплекса и взаимодействие с правительством региона.
В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область
В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5:30 ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление в Курской области. Их продвижение вглубь РФ остановлено. Операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило, что с начала боевых действий противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области и заявил, что киевский режим устроил масштабную провокацию, стреляя, в том числе, по гражданским целям. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после нападения ВСУ на приграничные районы региона. Российские следователи выясняют личности украинских военных, которые отдавали и исполняли приказы об ударах по гражданским объектам.