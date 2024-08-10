https://1prime.ru/20240810/kurskaya-oblast-850799698.html

Старовойт назвал главную задачу в Курской области

Старовойт назвал главную задачу в Курской области - 10.08.2024, ПРАЙМ

Старовойт назвал главную задачу в Курской области

Основной задачей в Курской области является обеспечение безопасной работы общественного транспорта и железнодорожного сообщения пригородного и дальнего... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T22:31+0300

2024-08-10T22:31+0300

2024-08-10T22:35+0300

политика

россия

роман старовойт

транспорт

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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основной задачей в Курской области является обеспечение безопасной работы общественного транспорта и железнодорожного сообщения пригородного и дальнего следования, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Министр отметил, что главной целью является обеспечение надежной и бесперебойной работы общественного транспорта, поездов пригородного и дальнего следования.Он добавил, что лично контролирует работу транспортного комплекса и взаимодействие с правительством региона. В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5:30 ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление в Курской области. Их продвижение вглубь РФ остановлено. Операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило, что с начала боевых действий противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области и заявил, что киевский режим устроил масштабную провокацию, стреляя, в том числе, по гражданским целям. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после нападения ВСУ на приграничные районы региона. Российские следователи выясняют личности украинских военных, которые отдавали и исполняли приказы об ударах по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240810/kurskaya-oblast-850799142.html

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россия, роман старовойт, транспорт