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Мигранты уходят в тень. Какой сюрприз приготовили рынку труда с налогами

Мигранты уходят в тень. Какой сюрприз приготовили рынку труда с налогами - 10.08.2024, ПРАЙМ

Мигранты уходят в тень. Какой сюрприз приготовили рынку труда с налогами

В Госдуме предлагают повысить до 30 процентов ставку НДФЛ для иностранных граждан, работающих в России на основании патента. В последнее время широко... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T08:00+0300

2024-08-10T08:00+0300

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В Госдуме предлагают повысить до 30 процентов ставку НДФЛ для иностранных граждан, работающих в России на основании патента. В последнее время широко обсуждаются вопросы трудовой миграции. Работа по регулированию этой сферы ведется, но очень медленно.Например, до 2023 года работодателю выгоднее было нанять иностранца, так как выплаты в различные фонды, бремя которых по российскому законодательству лежит на работодателе, за иностранных рабочих были ниже, чем за россиян.С прошлого года эти фонды были не только объединены в Социальный фонд России, но также было введено требование одинаковых выплат как с россиян, так и за иностранных рабочих. Сегодня эта выплата составляет 30 процентов от фонда оплаты труда плюс выплаты за травматизм, которые также не зависят от статуса работника, а зависят от вида выполняемой работы и составляет от 0,2 до 8,5%.Эти изменения позволяют хотя бы уравнять заинтересованность работодателей в найме россиян вместо иностранных работников.Ситуация, когда работодателю было выгодно нанимать иностранцев, чем своих сограждан привела к тому, что во многих отраслях среди работников превалировали иностранные рабочие. Тем более, что квотные величины доли иностранных рабочих это позволяли сделать.Так, существующие квоты в организациях, попадающих под ОКВЭД 68.32 "Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе" и 81 "Обслуживание зданий и территорий", а эта деятельность включает управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, в том числе управляющих компаний, предприятий ЖКХ, составляют максимум 70 процентов. А в торговле древесным сырьем и пиломатериалами могут трудиться до половины иностранных рабочих.В Москве, например, отсутствуют лимиты на привлечение строителей – иностранцев, по России в большинстве регионов - это максимум 80 процентов.Но, если верить статистике, то в 2023 году среднемесячная заработная плата у предприятий, занимающихся строительством зданий, составляла 94710 рублей в Москве, против 69235,6 рублей в среднем по России, для строительства инженерных сооружений - это уже 108630,8 против 85638,8.То есть, при таком разрыве в уровне оплаты труда вполне нашлись бы рабочие из других регионов России, при содействии в организации внутренней трудовой миграции и заинтересованности работодателей.Но в результате государственных послаблений и несбалансированной миграционной политики во многих сферах сформировались национальные лоббистские общины, не позволяющие нормально трудоустраиваться россиянам.Причем, в регламентации доли иностранных граждан высокая роль принадлежит региональным властям, которые могут устанавливать запрет на работу иностранцев в различных отраслях внутри региона.К примеру, в Калужской области существует запрет на привлечение мигрантов для работы в области торговли розничными товарами, пассажирских перевозках, предприятий общепита и кадровой работы. В Удмуртии иностранцев нельзя привлекать к работе в такси и водителями городского транспорта, а в Амурской области иностранцы не могут работать на добывающих предприятиях.Однако государственное регулирование должно быть направлено не просто на формирование равных условий для граждан и неграждан страны, но и на защиту собственных граждан, формируя приоритетные правовые условия во всех сферах жизни. Именно для реализации этой задачи и направлено предложение фракции ЛДПР в Госдуме об установлении для всех иностранных мигрантов ставки НДФЛ 30 процентов.Сегодня такая норма существует для налоговых нерезидентов - иностранцев, находящихся в России менее 183 дней за 12 месяцев подряд. Однако, если трудовой мигрант является высококвалифицированным специалистом или имеет патент на работу, то налог на доход физических лиц составит те же 13 процентов, как и у россиян.К сведению, по данным Росстата в 2022 году из 2 164,6 тысяч официальных трудовых мигрантов 2 035,0 тысяч имели патент на работу.Официальной статистики Росстата по трудовой миграции за прошлый год пока нет, но с учетом того, что в 2022 году выплаты в социальные фонды работодателей за иностранцев были ниже, даже при официальном трудоустройстве иностранцы были в более приоритетном положении, чем россияне.И, это без учета того, что с 2020 года на граждан ЕАЭС распространяется возможность оформить режим самозанятого, то есть платить налог не по патенту в размере 13 процентов, а по льготному режиму – 4 процента для работы с физическими лицами и 6 процентов - с юридическими.А, с учетом того, что в последнее время многие фирмы оформляют договор с самозанятыми на оказание услуг вместо трудового договора, и иностранные граждане выказывают большую готовность работы в таком режиме, чем россияне, так как такой режим не позволяет формировать пенсионные накопления и получать выплаты по больничным листам, то работодатели опять же более заинтересованы привлекать иностранных граждан.Дошло до того, что в некоторых вакансиях указывается, что они ориентированы только на иностранных рабочих.Пока существуют условия, при которых наем мигрантов оказывается более выгодным, необходимо создать условия, когда государство за счет налогов ставит приоритет для своих граждан. В этой связи предложения установить повышенный НДФЛ для иностранных граждан, особенно после введения новой шкалы НДФЛ, - вполне разумно.Опасения некоторых работодателей и заинтересованных групп лиц, что в связи с ужесточением миграционной политики в России проблема с трудовыми резервами усложнится, не находит подтверждения.Если общий уровень безработицы падает и в среднем за март-май 2024 года по России он составил 2,6 %, то во многих регионах он значительно выше 3 процентов. К примеру, в ЦФО, в Белгородской области уровень безработицы составил 3,4 %, а в Ярославской - 3,7 %. В СЗФО таких регионов уже четыре, причем в Ненецком автономном округе уровень безработицы 5,4 %. Такой же уровень безработицы в Калмыкии Южного федерального округа, в СКФО в среднем по региону уровень безработицы составляет 9 %.То есть, если будут созданы условия для внутренней трудовой миграции и приняты меры по соблюдению миграционного законодательства, то проблем с нехваткой кадров вполне можно избежать.С другой стороны, повышение налога на иностранных рабочих создаст условия по уходу "в тень" найма иностранных рабочих. Несмотря на ужесточение наказания за наем нелегальных трудовых мигрантов, выгода от найма может оказаться значительно выше.В результате можно констатировать, что увеличение налога для иностранных граждан без ужесточения миграционного законодательства и содействия внутренней трудовой миграции вряд ли даст желаемые результаты и совсем не повлияет на ситуацию на рынке труда в России.

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Галина Сорокина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/09/847213687_165:0:766:601_100x100_80_0_0_b284e9d39f6f2734603b320c46546e0b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Галина Сорокина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/09/847213687_165:0:766:601_100x100_80_0_0_b284e9d39f6f2734603b320c46546e0b.jpg

мнения аналитиков, мигранты, трудовые мигранты, ндфл