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Рынок жилья в РФ останется стабильным, заявил Хуснуллин
Рынок жилья в РФ останется стабильным, заявил Хуснуллин - 10.08.2024, ПРАЙМ
Рынок жилья в РФ останется стабильным, заявил Хуснуллин
В 2024 году рынок жилья в России, несмотря на существующие ограничения в сфере ипотечного кредитования, сможет сохранить стабильность, заявил в интервью... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T23:41+0300
2024-08-10T23:41+0300
2024-08-10T23:41+0300
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В 2024 году рынок жилья в России, несмотря на существующие ограничения в сфере ипотечного кредитования, сможет сохранить стабильность, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Несмотря на текущие ограничения в сфере ипотечного кредитования, собрано значительное количество средств на счетах эскроу, что уверенность в том, что все начатые проекты будут успешно завершены.Вице-премьер подчеркнул, что для обеспечения доступности жилья ведётся работа по нескольким направлениям.Он отметил, что на сегодняшний день сохранена ипотека для семей с детьми, и добавил, что есть решение по ипотеке на новых территориях, по дальневосточной ипотеке, по IT, по сельской ипотеке.В целом рынок жилья будет продолжать работать стабильно, хотя и не достигнет таких масштабов, как в прошлом году, подвел итог Хуснуллин.
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россия, марат хуснуллин, недвижимость, ипотека
Недвижимость, РОССИЯ, Марат Хуснуллин, Недвижимость, ипотека
Рынок жилья в РФ останется стабильным, заявил Хуснуллин
Хуснуллин: рынок жилья в России останется стабильным в 2024 года
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В 2024 году рынок жилья в России, несмотря на существующие ограничения в сфере ипотечного кредитования, сможет сохранить стабильность, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Несмотря на текущие ограничения в сфере ипотечного кредитования, собрано значительное количество средств на счетах эскроу, что уверенность в том, что все начатые проекты будут успешно завершены.
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Вице-премьер подчеркнул, что для обеспечения доступности жилья ведётся работа по нескольким направлениям.
Он отметил, что на сегодняшний день сохранена ипотека для семей с детьми, и добавил, что есть решение по ипотеке на новых территориях, по дальневосточной ипотеке, по IT, по сельской ипотеке.
В целом рынок жилья будет продолжать работать стабильно, хотя и не достигнет таких масштабов, как в прошлом году, подвел итог Хуснуллин.