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Рынок жилья в РФ останется стабильным, заявил Хуснуллин

Рынок жилья в РФ останется стабильным, заявил Хуснуллин - 10.08.2024, ПРАЙМ

Рынок жилья в РФ останется стабильным, заявил Хуснуллин

В 2024 году рынок жилья в России, несмотря на существующие ограничения в сфере ипотечного кредитования, сможет сохранить стабильность, заявил в интервью... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T23:41+0300

2024-08-10T23:41+0300

2024-08-10T23:41+0300

недвижимость

россия

марат хуснуллин

недвижимость

ипотека

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В 2024 году рынок жилья в России, несмотря на существующие ограничения в сфере ипотечного кредитования, сможет сохранить стабильность, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Несмотря на текущие ограничения в сфере ипотечного кредитования, собрано значительное количество средств на счетах эскроу, что уверенность в том, что все начатые проекты будут успешно завершены.Вице-премьер подчеркнул, что для обеспечения доступности жилья ведётся работа по нескольким направлениям.Он отметил, что на сегодняшний день сохранена ипотека для семей с детьми, и добавил, что есть решение по ипотеке на новых территориях, по дальневосточной ипотеке, по IT, по сельской ипотеке.В целом рынок жилья будет продолжать работать стабильно, хотя и не достигнет таких масштабов, как в прошлом году, подвел итог Хуснуллин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, марат хуснуллин, недвижимость, ипотека