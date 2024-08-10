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"Пробный шар": Путин получил шанс "прощупать" американских политиков - 10.08.2024, ПРАЙМ
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"Пробный шар": Путин получил шанс "прощупать" американских политиков
"Пробный шар": Путин получил шанс "прощупать" американских политиков - 10.08.2024, ПРАЙМ
"Пробный шар": Путин получил шанс "прощупать" американских политиков
Недавно состоявшийся в Анкаре обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами дал российскому лидеру Владимиру Путину возможность "прощупать"... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T10:25+0300
2024-08-10T10:29+0300
политика
обмен пленными
владимир путин
сша
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МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Недавно состоявшийся в Анкаре обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами дал российскому лидеру Владимиру Путину возможность "прощупать" американских политиков и, возможно, определиться, с кем из них будет удобнее вести переговоры в будущем. Об этом в статье для сербского издания "Политика" рассказывает обозреватель Слободан Самарджия.Он отметил, что при всех плюсах обмена заключенными проблемы в отношениях между РФ и США, включая те, что вызвали конфликт на Украине, никуда не исчезли, и в конце концов их придется каким-то образом решать за столом переговоров.В этой связи автор предполагает, что "эпизод в Анкаре" стал для Путина, в том числе, попыткой "прощупать" американских политиков и определиться, с кем будет комфортнее вести те самые переговоры в будущем.При этом Самарджия подчеркнул: за Путиным "стоит целое государство, а за вероятным собеседником — только половина. И это нужно учитывать".Исходя из этой версии, обозреватель назвал обмен в Анкаре "первым пробным шаром для обеих сторон". По его мнению, результаты, к которым этот "пробный шар" приведет, станут известны в самое ближайшее время. И первыми, как считает Самарджия, эти результаты могут почувствовать на себе как глава киевского режима Владимир Зеленский, так и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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обмен пленными, владимир путин, сша
Политика, обмен пленными, Владимир Путин, США
10:25 10.08.2024 (обновлено: 10:29 10.08.2024)
 
"Пробный шар": Путин получил шанс "прощупать" американских политиков

"Политика": обмен заключенными дал шанс Путину "прощупать" политиков в США

© fotolia.com / daboost" США Россия
 США Россия - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© fotolia.com / daboost
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МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Недавно состоявшийся в Анкаре обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами дал российскому лидеру Владимиру Путину возможность "прощупать" американских политиков и, возможно, определиться, с кем из них будет удобнее вести переговоры в будущем. Об этом в статье для сербского издания "Политика" рассказывает обозреватель Слободан Самарджия.
Он отметил, что при всех плюсах обмена заключенными проблемы в отношениях между РФ и США, включая те, что вызвали конфликт на Украине, никуда не исчезли, и в конце концов их придется каким-то образом решать за столом переговоров.
В этой связи автор предполагает, что "эпизод в Анкаре" стал для Путина, в том числе, попыткой "прощупать" американских политиков и определиться, с кем будет комфортнее вести те самые переговоры в будущем.
При этом Самарджия подчеркнул: за Путиным "стоит целое государство, а за вероятным собеседником — только половина. И это нужно учитывать".
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Исходя из этой версии, обозреватель назвал обмен в Анкаре "первым пробным шаром для обеих сторон". По его мнению, результаты, к которым этот "пробный шар" приведет, станут известны в самое ближайшее время. И первыми, как считает Самарджия, эти результаты могут почувствовать на себе как глава киевского режима Владимир Зеленский, так и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Политикаобмен пленнымиВладимир ПутинСША
 
 
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