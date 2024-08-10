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Томас Бах анонсировал уход с поста главы МОК
Томас Бах анонсировал уход с поста главы МОК - 10.08.2024, ПРАЙМ
Томас Бах анонсировал уход с поста главы МОК
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах покинет пост в 2025 году без переизбрания, заявил он на сессии МОК, пишет РБК. | 10.08.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах покинет пост в 2025 году без переизбрания, заявил он на сессии МОК, пишет РБК.В июле Международный олимпийский комитет (МОК) отложил решение по вопросу о продлении полномочий Томаса Баха. Комиссия по правовым вопросам организации не приняла решение о поправке к Олимпийской хартии, которая позволила бы продлить полномочия Баха, и отложила это решение до 2025 года.В октябре прошлого года на сессии Международного олимпийского комитета в Индии некоторые его члены предложили Томасу Баху не уходить в отставку после завершения его второго срока на посту президента в 2025 году. Томас Бах является членом МОК с 1991 года. В 2013 году он был избран президентом организации на восьмилетний срок, который затем был продлён ещё на четыре года. Таким образом, его полномочия истекают в 2025 году. Томас Бах — чемпион Олимпийских игр 1976 года в командном первенстве по фехтованию на рапирах.
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Политика, МИР, МОК, Олимпийские игры
Томас Бах анонсировал уход с поста главы МОК
РБК: Томас Бах объявил об уходе с поста главы МОК в 2025 году
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах покинет пост в 2025 году без переизбрания, заявил он на сессии МОК, пишет РБК
.
В июле Международный олимпийский комитет (МОК) отложил решение по вопросу о продлении полномочий Томаса Баха. Комиссия по правовым вопросам организации не приняла решение о поправке к Олимпийской хартии, которая позволила бы продлить полномочия Баха, и отложила это решение до 2025 года.
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В октябре прошлого года на сессии Международного олимпийского комитета в Индии некоторые его члены предложили Томасу Баху не уходить в отставку после завершения его второго срока на посту президента в 2025 году.
Томас Бах является членом МОК с 1991 года. В 2013 году он был избран президентом организации на восьмилетний срок, который затем был продлён ещё на четыре года. Таким образом, его полномочия истекают в 2025 году. Томас Бах — чемпион Олимпийских игр 1976 года в командном первенстве по фехтованию на рапирах.