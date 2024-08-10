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Кабмин назначил координатора проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"

Кабмин назначил координатора проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" - 10.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин назначил координатора проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"

Правительство передало вице-премьеру Дмитрию Патрушеву координацию работы над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление волги", сообщили в кабинете... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T10:33+0300

2024-08-10T10:33+0300

2024-08-10T10:33+0300

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Правительство передало вице-премьеру Дмитрию Патрушеву координацию работы над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление волги", сообщили в кабинете министров России. Отмечается, что соответствующее решение принял российский премьер-министр Михаил Мишустин.Ранее вышеперечисленные проекты координировал зампред Правительства Марат Хуснуллин.

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россия, дмитрий патрушев