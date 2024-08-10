Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин назначил координатора проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" - 10.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240810/patrushev-850793904.html
Кабмин назначил координатора проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"
Кабмин назначил координатора проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" - 10.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин назначил координатора проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"
Правительство передало вице-премьеру Дмитрию Патрушеву координацию работы над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление волги", сообщили в кабинете... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T10:33+0300
2024-08-10T10:33+0300
россия
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/08/841490827_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_6f19ca28da4eac723784f709932ce3b7.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Правительство передало вице-премьеру Дмитрию Патрушеву координацию работы над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление волги", сообщили в кабинете министров России. Отмечается, что соответствующее решение принял российский премьер-министр Михаил Мишустин.Ранее вышеперечисленные проекты координировал зампред Правительства Марат Хуснуллин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/08/841490827_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_eb3bd558bd486641bb72d2d54628e59c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Дмитрий Патрушев
10:33 10.08.2024
 
Кабмин назначил координатора проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"

Патрушева назначили координатором проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Правительство передало вице-премьеру Дмитрию Патрушеву координацию работы над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление волги", сообщили в кабинете министров России.
Отмечается, что соответствующее решение принял российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее вышеперечисленные проекты координировал зампред Правительства Марат Хуснуллин.
 
РОССИЯДмитрий Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала