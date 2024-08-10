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Кабмин назначил координатора проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"
Кабмин назначил координатора проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" - 10.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин назначил координатора проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"
Правительство передало вице-премьеру Дмитрию Патрушеву координацию работы над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление волги", сообщили в кабинете... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T10:33+0300
2024-08-10T10:33+0300
2024-08-10T10:33+0300
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Правительство передало вице-премьеру Дмитрию Патрушеву координацию работы над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление волги", сообщили в кабинете министров России. Отмечается, что соответствующее решение принял российский премьер-министр Михаил Мишустин.Ранее вышеперечисленные проекты координировал зампред Правительства Марат Хуснуллин.
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россия, дмитрий патрушев
Кабмин назначил координатора проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"
Патрушева назначили координатором проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Правительство передало вице-премьеру Дмитрию Патрушеву координацию работы над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление волги", сообщили в кабинете министров России.
Отмечается, что соответствующее решение принял российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее вышеперечисленные проекты координировал зампред Правительства Марат Хуснуллин.