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Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию
Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию - 10.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию
Двойную пенсию в настоящий момент могут получать граждане с инвалидностью и бывшие военнослужащие при наличии гражданского стажа. Об этом рассказала завкафедрой | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T06:23+0300
2024-08-10T06:23+0300
2024-08-10T06:28+0300
экономика
выплаты
инвалиды-пенсионеры
военнослужащие
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Двойную пенсию в настоящий момент могут получать граждане с инвалидностью и бывшие военнослужащие при наличии гражданского стажа. Об этом рассказала завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. По ее словам, российским законодательством предусматривается выплата пенсии в двойном размере для инвалидов, которые по достижению пенсионного возраста могут получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности."Также двойная пенсия предусмотрена для бывших военнослужащих. Для них выплаты от Социального фонда России предусмотрены при наличии стажа по гражданским специальностям", - отметила эксперт.Также Подольская отметила, что страховые пенсии выше среднего получают сельские жители, Герои Труда, чернобыльцы, инвалиды I группы. Для них предусмотрены специальные доплаты. По словам эксперта, основным видом пенсии на сегодняшний день является пенсия по старости (в среднем - 22 418,8 рубля), которую сейчас получает 81,31% российских пенсионеров.
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выплаты, инвалиды-пенсионеры, военнослужащие
Экономика, выплаты, инвалиды-пенсионеры, военнослужащие
Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию
Эксперт Подольская: двойную пенсию получают инвалиды и бывшие военнослужащие
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Двойную пенсию в настоящий момент могут получать граждане с инвалидностью и бывшие военнослужащие при наличии гражданского стажа. Об этом рассказала завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.
По ее словам, российским законодательством предусматривается выплата пенсии в двойном размере для инвалидов, которые по достижению пенсионного возраста могут получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности.
"Также двойная пенсия предусмотрена для бывших военнослужащих. Для них выплаты от Социального фонда России предусмотрены при наличии стажа по гражданским специальностям", - отметила эксперт.
Также Подольская отметила, что страховые пенсии выше среднего получают сельские жители, Герои Труда, чернобыльцы, инвалиды I группы. Для них предусмотрены специальные доплаты.
Инвалиды первой группы и пенсионеры от 80 лет получат прибавку к пенсии
По словам эксперта, основным видом пенсии на сегодняшний день является пенсия по старости (в среднем - 22 418,8 рубля), которую сейчас получает 81,31% российских пенсионеров.