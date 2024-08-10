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Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию

Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию - 10.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, кто в России получает двойную пенсию

Двойную пенсию в настоящий момент могут получать граждане с инвалидностью и бывшие военнослужащие при наличии гражданского стажа. Об этом рассказала завкафедрой | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T06:23+0300

2024-08-10T06:23+0300

2024-08-10T06:28+0300

экономика

выплаты

инвалиды-пенсионеры

военнослужащие

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Двойную пенсию в настоящий момент могут получать граждане с инвалидностью и бывшие военнослужащие при наличии гражданского стажа. Об этом рассказала завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. По ее словам, российским законодательством предусматривается выплата пенсии в двойном размере для инвалидов, которые по достижению пенсионного возраста могут получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности."Также двойная пенсия предусмотрена для бывших военнослужащих. Для них выплаты от Социального фонда России предусмотрены при наличии стажа по гражданским специальностям", - отметила эксперт.Также Подольская отметила, что страховые пенсии выше среднего получают сельские жители, Герои Труда, чернобыльцы, инвалиды I группы. Для них предусмотрены специальные доплаты. По словам эксперта, основным видом пенсии на сегодняшний день является пенсия по старости (в среднем - 22 418,8 рубля), которую сейчас получает 81,31% российских пенсионеров.

https://1prime.ru/20240808/pensii-850761654.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выплаты, инвалиды-пенсионеры, военнослужащие