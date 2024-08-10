https://1prime.ru/20240810/prilozheniya-850777976.html

Телефон пугает: как распознать опасные приложения и защитить себя

Телефон пугает: как распознать опасные приложения и защитить себя - 10.08.2024, ПРАЙМ

Телефон пугает: как распознать опасные приложения и защитить себя

Многие уже не представляют своей жизни без мобильных приложений в смартфоне. Однако некоторые из них могут быть небезопасными и угрожать конфиденциальности. Как | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T02:02+0300

2024-08-10T02:02+0300

2024-08-10T02:02+0300

смартфоны

приложения

самые популярные мобильные приложения

банковские приложения

фишинговые сайты

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/83967/05/839670522_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da46a6f10e0fbe2256fd3f10f0df4b40.jpg

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Многие уже не представляют своей жизни без мобильных приложений в смартфоне. Однако некоторые из них могут быть небезопасными и угрожать конфиденциальности. Как определить, что приложение может нанести вред и защитить свои данные, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко.По его словам, опасные мобильные приложения можно разделить на пять типов. "Серое ПО" — это программы, которые устанавливаются не через официальные магазины приложений, такие как App Store, Google Play или Huawei AppGallery, а через альтернативные."Приложения, запрашивающие доступ к камере, микрофону, сетевому трафику и файловому хранилищу могут привести к утечке личных данных, краже биометрии, отслеживанию местоположения пользователя, прослушиванию телефонных разговоров и к несанкционированной записи происходящего, даже когда телефон находится в режиме "покоя", то есть не используется активно, а просто лежит на столе", - предупреждает он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПриложения, использующие "Специальные возможности" в операционных системах Android и iOS. Эта функция помогает людям с нарушениями зрения пользоваться смартфоном, но может быть использована злоумышленниками с целью выведать логины и пароли, прочитать переписку, украсть финансовые данные и получить доступ к одноразовым паролям двухфакторной аутентификации.Приложения, запрашивающие права администратора (суперпользователя или рут (root)) получают абсолютный доступ к телефону и могут вносить и считывать любые правки и информацию.Фишинговые приложения имитируют популярные сервисы или приложения и используются для получения доступа к личным данным пользователя.Чтобы оценить безопасность мобильного приложения, важно обратить внимание на репутацию разработчика. Также стоит проверить, есть ли у приложения сертификаты безопасности, такие как SSL или TLS. Кроме того, необходимо изучить политику конфиденциальности приложения. В ней должна содержаться информация о том, какие данные собираются и как они используются.Пользователям рекомендуется скачивать приложения только из официальных магазинов. Если вы загружаете банковское приложение, на сайте банка должна быть доступна ссылка на него в магазине приложений. Не давайте приложениям доступа ко всему подряд – например, калькулятору микрофон не нужен.При установке приложений используйте антивирусное программное обеспечение, не добавляйте устройству лишних функций, проверяйте права доступа, не сообщайте свои логины и пароли и регулярно обновляйте операционную систему.Если вы обнаружили опасное мобильное приложение, рекомендуется немедленно отключить доступ в интернет (как мобильный, так и через Wi-Fi) и определение геолокации. Лучше в это время не запускать критически важные приложения, такие как банковские.Затем переведите смартфон в безопасный режим и удалите подозрительное приложение или вирус. После очистки телефона антивирусом выйдите из безопасного режима. Если вирус не был удалён, придётся сбросить телефон до заводских настроек. Кроме того, не забудьте обратиться в официальную техническую поддержку вашего смартфона за дополнительной помощью, заключил Черненко.

https://1prime.ru/20240808/shpion--850727554.html

https://1prime.ru/20240129/842901678.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

смартфоны, приложения, самые популярные мобильные приложения, банковские приложения, фишинговые сайты, эксклюзив