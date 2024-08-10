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Телефон пугает: как распознать опасные приложения и защитить себя
Телефон пугает: как распознать опасные приложения и защитить себя - 10.08.2024, ПРАЙМ
Телефон пугает: как распознать опасные приложения и защитить себя
Многие уже не представляют своей жизни без мобильных приложений в смартфоне. Однако некоторые из них могут быть небезопасными и угрожать конфиденциальности. Как | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T02:02+0300
2024-08-10T02:02+0300
2024-08-10T02:02+0300
смартфоны
приложения
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банковские приложения
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Многие уже не представляют своей жизни без мобильных приложений в смартфоне. Однако некоторые из них могут быть небезопасными и угрожать конфиденциальности. Как определить, что приложение может нанести вред и защитить свои данные, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко.По его словам, опасные мобильные приложения можно разделить на пять типов. "Серое ПО" — это программы, которые устанавливаются не через официальные магазины приложений, такие как App Store, Google Play или Huawei AppGallery, а через альтернативные."Приложения, запрашивающие доступ к камере, микрофону, сетевому трафику и файловому хранилищу могут привести к утечке личных данных, краже биометрии, отслеживанию местоположения пользователя, прослушиванию телефонных разговоров и к несанкционированной записи происходящего, даже когда телефон находится в режиме "покоя", то есть не используется активно, а просто лежит на столе", - предупреждает он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПриложения, использующие "Специальные возможности" в операционных системах Android и iOS. Эта функция помогает людям с нарушениями зрения пользоваться смартфоном, но может быть использована злоумышленниками с целью выведать логины и пароли, прочитать переписку, украсть финансовые данные и получить доступ к одноразовым паролям двухфакторной аутентификации.Приложения, запрашивающие права администратора (суперпользователя или рут (root)) получают абсолютный доступ к телефону и могут вносить и считывать любые правки и информацию.Фишинговые приложения имитируют популярные сервисы или приложения и используются для получения доступа к личным данным пользователя.Чтобы оценить безопасность мобильного приложения, важно обратить внимание на репутацию разработчика. Также стоит проверить, есть ли у приложения сертификаты безопасности, такие как SSL или TLS. Кроме того, необходимо изучить политику конфиденциальности приложения. В ней должна содержаться информация о том, какие данные собираются и как они используются.Пользователям рекомендуется скачивать приложения только из официальных магазинов. Если вы загружаете банковское приложение, на сайте банка должна быть доступна ссылка на него в магазине приложений. Не давайте приложениям доступа ко всему подряд – например, калькулятору микрофон не нужен.При установке приложений используйте антивирусное программное обеспечение, не добавляйте устройству лишних функций, проверяйте права доступа, не сообщайте свои логины и пароли и регулярно обновляйте операционную систему.Если вы обнаружили опасное мобильное приложение, рекомендуется немедленно отключить доступ в интернет (как мобильный, так и через Wi-Fi) и определение геолокации. Лучше в это время не запускать критически важные приложения, такие как банковские.Затем переведите смартфон в безопасный режим и удалите подозрительное приложение или вирус. После очистки телефона антивирусом выйдите из безопасного режима. Если вирус не был удалён, придётся сбросить телефон до заводских настроек. Кроме того, не забудьте обратиться в официальную техническую поддержку вашего смартфона за дополнительной помощью, заключил Черненко.
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смартфоны, приложения, самые популярные мобильные приложения, банковские приложения, фишинговые сайты, эксклюзив
смартфоны, Приложения, самые популярные мобильные приложения, банковские приложения, фишинговые сайты, Эксклюзив
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Многие уже не представляют своей жизни без мобильных приложений в смартфоне. Однако некоторые из них могут быть небезопасными и угрожать конфиденциальности. Как определить, что приложение может нанести вред и защитить свои данные, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко.
По его словам, опасные мобильные приложения можно разделить на пять типов. "Серое ПО" — это программы, которые устанавливаются не через официальные магазины приложений, такие как App Store, Google Play или Huawei AppGallery, а через альтернативные.
"Приложения, запрашивающие доступ к камере, микрофону, сетевому трафику и файловому хранилищу могут привести к утечке личных данных, краже биометрии, отслеживанию местоположения пользователя, прослушиванию телефонных разговоров и к несанкционированной записи происходящего, даже когда телефон находится в режиме "покоя", то есть не используется активно, а просто лежит на столе", - предупреждает он.
Приложения, использующие "Специальные возможности" в операционных системах Android и iOS. Эта функция помогает людям с нарушениями зрения пользоваться смартфоном, но может быть использована злоумышленниками с целью выведать логины и пароли, прочитать переписку, украсть финансовые данные и получить доступ к одноразовым паролям двухфакторной аутентификации.
Приложения, запрашивающие права администратора (суперпользователя или рут (root)) получают абсолютный доступ к телефону и могут вносить и считывать любые правки и информацию.
Фишинговые приложения имитируют популярные сервисы или приложения и используются для получения доступа к личным данным пользователя.
Чтобы оценить безопасность мобильного приложения, важно обратить внимание на репутацию разработчика. Также стоит проверить, есть ли у приложения сертификаты безопасности, такие как SSL или TLS. Кроме того, необходимо изучить политику конфиденциальности приложения. В ней должна содержаться информация о том, какие данные собираются и как они используются.
Ловим шпиона. Раскрыты основные признаки прослушки телефона
Пользователям рекомендуется скачивать приложения только из официальных магазинов. Если вы загружаете банковское приложение, на сайте банка должна быть доступна ссылка на него в магазине приложений. Не давайте приложениям доступа ко всему подряд – например, калькулятору микрофон не нужен.
При установке приложений используйте антивирусное программное обеспечение, не добавляйте устройству лишних функций, проверяйте права доступа, не сообщайте свои логины и пароли и регулярно обновляйте операционную систему.
Если вы обнаружили опасное мобильное приложение, рекомендуется немедленно отключить доступ в интернет (как мобильный, так и через Wi-Fi) и определение геолокации. Лучше в это время не запускать критически важные приложения, такие как банковские.
Затем переведите смартфон в безопасный режим и удалите подозрительное приложение или вирус. После очистки телефона антивирусом выйдите из безопасного режима. Если вирус не был удалён, придётся сбросить телефон до заводских настроек. Кроме того, не забудьте обратиться в официальную техническую поддержку вашего смартфона за дополнительной помощью, заключил Черненко.
Эксперт научил, как обнаружить прослушку на смартфоне