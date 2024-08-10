Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Телефон пугает: как распознать опасные приложения и защитить себя - 10.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240810/prilozheniya-850777976.html
Телефон пугает: как распознать опасные приложения и защитить себя
Телефон пугает: как распознать опасные приложения и защитить себя - 10.08.2024, ПРАЙМ
Телефон пугает: как распознать опасные приложения и защитить себя
Многие уже не представляют своей жизни без мобильных приложений в смартфоне. Однако некоторые из них могут быть небезопасными и угрожать конфиденциальности. Как | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T02:02+0300
2024-08-10T02:02+0300
смартфоны
приложения
самые популярные мобильные приложения
банковские приложения
фишинговые сайты
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/83967/05/839670522_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da46a6f10e0fbe2256fd3f10f0df4b40.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Многие уже не представляют своей жизни без мобильных приложений в смартфоне. Однако некоторые из них могут быть небезопасными и угрожать конфиденциальности. Как определить, что приложение может нанести вред и защитить свои данные, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко.По его словам, опасные мобильные приложения можно разделить на пять типов. "Серое ПО" — это программы, которые устанавливаются не через официальные магазины приложений, такие как App Store, Google Play или Huawei AppGallery, а через альтернативные."Приложения, запрашивающие доступ к камере, микрофону, сетевому трафику и файловому хранилищу могут привести к утечке личных данных, краже биометрии, отслеживанию местоположения пользователя, прослушиванию телефонных разговоров и к несанкционированной записи происходящего, даже когда телефон находится в режиме "покоя", то есть не используется активно, а просто лежит на столе", - предупреждает он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПриложения, использующие "Специальные возможности" в операционных системах Android и iOS. Эта функция помогает людям с нарушениями зрения пользоваться смартфоном, но может быть использована злоумышленниками с целью выведать логины и пароли, прочитать переписку, украсть финансовые данные и получить доступ к одноразовым паролям двухфакторной аутентификации.Приложения, запрашивающие права администратора (суперпользователя или рут (root)) получают абсолютный доступ к телефону и могут вносить и считывать любые правки и информацию.Фишинговые приложения имитируют популярные сервисы или приложения и используются для получения доступа к личным данным пользователя.Чтобы оценить безопасность мобильного приложения, важно обратить внимание на репутацию разработчика. Также стоит проверить, есть ли у приложения сертификаты безопасности, такие как SSL или TLS. Кроме того, необходимо изучить политику конфиденциальности приложения. В ней должна содержаться информация о том, какие данные собираются и как они используются.Пользователям рекомендуется скачивать приложения только из официальных магазинов. Если вы загружаете банковское приложение, на сайте банка должна быть доступна ссылка на него в магазине приложений. Не давайте приложениям доступа ко всему подряд – например, калькулятору микрофон не нужен.При установке приложений используйте антивирусное программное обеспечение, не добавляйте устройству лишних функций, проверяйте права доступа, не сообщайте свои логины и пароли и регулярно обновляйте операционную систему.Если вы обнаружили опасное мобильное приложение, рекомендуется немедленно отключить доступ в интернет (как мобильный, так и через Wi-Fi) и определение геолокации. Лучше в это время не запускать критически важные приложения, такие как банковские.Затем переведите смартфон в безопасный режим и удалите подозрительное приложение или вирус. После очистки телефона антивирусом выйдите из безопасного режима. Если вирус не был удалён, придётся сбросить телефон до заводских настроек. Кроме того, не забудьте обратиться в официальную техническую поддержку вашего смартфона за дополнительной помощью, заключил Черненко.
https://1prime.ru/20240808/shpion--850727554.html
https://1prime.ru/20240129/842901678.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83967/05/839670522_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_92a799914dd8b913de11c1848cf9cb7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
смартфоны, приложения, самые популярные мобильные приложения, банковские приложения, фишинговые сайты, эксклюзив
смартфоны, Приложения, самые популярные мобильные приложения, банковские приложения, фишинговые сайты, Эксклюзив
02:02 10.08.2024
 
Телефон пугает: как распознать опасные приложения и защитить себя

Эксперт Черненко назвал пять типов опасных приложений в смартфонах

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Старт продаж iPhone 8 и iPhone 8 Plus - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Многие уже не представляют своей жизни без мобильных приложений в смартфоне. Однако некоторые из них могут быть небезопасными и угрожать конфиденциальности. Как определить, что приложение может нанести вред и защитить свои данные, рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко.
По его словам, опасные мобильные приложения можно разделить на пять типов. "Серое ПО" — это программы, которые устанавливаются не через официальные магазины приложений, такие как App Store, Google Play или Huawei AppGallery, а через альтернативные.
"Приложения, запрашивающие доступ к камере, микрофону, сетевому трафику и файловому хранилищу могут привести к утечке личных данных, краже биометрии, отслеживанию местоположения пользователя, прослушиванию телефонных разговоров и к несанкционированной записи происходящего, даже когда телефон находится в режиме "покоя", то есть не используется активно, а просто лежит на столе", - предупреждает он.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Приложения, использующие "Специальные возможности" в операционных системах Android и iOS. Эта функция помогает людям с нарушениями зрения пользоваться смартфоном, но может быть использована злоумышленниками с целью выведать логины и пароли, прочитать переписку, украсть финансовые данные и получить доступ к одноразовым паролям двухфакторной аутентификации.
Приложения, запрашивающие права администратора (суперпользователя или рут (root)) получают абсолютный доступ к телефону и могут вносить и считывать любые правки и информацию.
Фишинговые приложения имитируют популярные сервисы или приложения и используются для получения доступа к личным данным пользователя.
Чтобы оценить безопасность мобильного приложения, важно обратить внимание на репутацию разработчика. Также стоит проверить, есть ли у приложения сертификаты безопасности, такие как SSL или TLS. Кроме того, необходимо изучить политику конфиденциальности приложения. В ней должна содержаться информация о том, какие данные собираются и как они используются.
%Смартфоны - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
Ловим шпиона. Раскрыты основные признаки прослушки телефона
8 августа, 02:02
Пользователям рекомендуется скачивать приложения только из официальных магазинов. Если вы загружаете банковское приложение, на сайте банка должна быть доступна ссылка на него в магазине приложений. Не давайте приложениям доступа ко всему подряд – например, калькулятору микрофон не нужен.
При установке приложений используйте антивирусное программное обеспечение, не добавляйте устройству лишних функций, проверяйте права доступа, не сообщайте свои логины и пароли и регулярно обновляйте операционную систему.
Если вы обнаружили опасное мобильное приложение, рекомендуется немедленно отключить доступ в интернет (как мобильный, так и через Wi-Fi) и определение геолокации. Лучше в это время не запускать критически важные приложения, такие как банковские.
Затем переведите смартфон в безопасный режим и удалите подозрительное приложение или вирус. После очистки телефона антивирусом выйдите из безопасного режима. Если вирус не был удалён, придётся сбросить телефон до заводских настроек. Кроме того, не забудьте обратиться в официальную техническую поддержку вашего смартфона за дополнительной помощью, заключил Черненко.
Разговор по смартфону - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2024
Эксперт научил, как обнаружить прослушку на смартфоне
29 января, 02:02
 
смартфоныПриложениясамые популярные мобильные приложениябанковские приложенияфишинговые сайтыЭксклюзив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала