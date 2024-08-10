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Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок

Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок - 10.08.2024, ПРАЙМ

Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок

Ручной пулемет калибра 5,45 РПЛ-20 в ближайшее время поступит на рынок, заявил главный конструктор концерна "Калашников" по стрелковому оружию Сергей Уржумцев. | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T14:33+0300

2024-08-10T14:33+0300

2024-08-10T14:33+0300

вооружения

россия

калашников

концерн калашников

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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Ручной пулемет калибра 5,45 РПЛ-20 в ближайшее время поступит на рынок, заявил главный конструктор концерна "Калашников" по стрелковому оружию Сергей Уржумцев. "Изготовлена первая партия для передачи заказчику на войсковые испытания", — сообщил он журналистам в парке "Патриот". Пулемет улучшит и расширит боевые способности подразделений Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназа.Пулемёт — это автоматическое стрелковое оружие, способное обеспечить высокую плотность стрельбы благодаря использованию ленты на 100 или 200 патронов.Это устройство разработано в двух вариантах: длина первого составляет 590 миллиметров, второго — 415 миллиметров. РПЛ-20 используется для поражения живой силы противника, его огневых и транспортных средств.

https://1prime.ru/20240524/kalashnikov-848469758.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, калашников, концерн калашников