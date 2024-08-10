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Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок
Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок - 10.08.2024, ПРАЙМ
Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок
Ручной пулемет калибра 5,45 РПЛ-20 в ближайшее время поступит на рынок, заявил главный конструктор концерна "Калашников" по стрелковому оружию Сергей Уржумцев. | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T14:33+0300
2024-08-10T14:33+0300
2024-08-10T14:33+0300
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Ручной пулемет калибра 5,45 РПЛ-20 в ближайшее время поступит на рынок, заявил главный конструктор концерна "Калашников" по стрелковому оружию Сергей Уржумцев. "Изготовлена первая партия для передачи заказчику на войсковые испытания", — сообщил он журналистам в парке "Патриот". Пулемет улучшит и расширит боевые способности подразделений Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназа.Пулемёт — это автоматическое стрелковое оружие, способное обеспечить высокую плотность стрельбы благодаря использованию ленты на 100 или 200 патронов.Это устройство разработано в двух вариантах: длина первого составляет 590 миллиметров, второго — 415 миллиметров. РПЛ-20 используется для поражения живой силы противника, его огневых и транспортных средств.
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россия, калашников, концерн калашников
Вооружения, РОССИЯ, Калашников, Концерн Калашников
Ручной пулемет концерна "Калашников" выходит на рынок
Ручной пулемет концерна "Калашников" РПЛ-20 выходит на рынок
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Ручной пулемет калибра 5,45 РПЛ-20 в ближайшее время поступит на рынок, заявил главный конструктор концерна "Калашников" по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.
"Изготовлена первая партия для передачи заказчику на войсковые испытания", — сообщил он журналистам в парке "Патриот".
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Пулемет улучшит и расширит боевые способности подразделений Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназа.
Пулемёт — это автоматическое стрелковое оружие, способное обеспечить высокую плотность стрельбы благодаря использованию ленты на 100 или 200 патронов.
Это устройство разработано в двух вариантах: длина первого составляет 590 миллиметров, второго — 415 миллиметров. РПЛ-20 используется для поражения живой силы противника, его огневых и транспортных средств.