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Необычный рекорд хотят установить на тысячелетие Суздаля

Необычный рекорд хотят установить на тысячелетие Суздаля - 10.08.2024, ПРАЙМ

Необычный рекорд хотят установить на тысячелетие Суздаля

Рекорд по самому массовому чаепитию планируется побить на праздновании 1000-летия города Суздаля, сообщило правительство Владимирской области. | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T17:44+0300

2024-08-10T17:44+0300

2024-08-10T17:44+0300

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РЯЗАНЬ, 10 авг — ПРАЙМ. Рекорд по самому массовому чаепитию планируется побить на праздновании 1000-летия города Суздаля, сообщило правительство Владимирской области. Ранее сообщалось, что основные торжества в честь 1000-летия Суздаля будут проходить в городе с 9 по 11 августа. К этому событию была подготовлена уникальная программа. Одним из ярких событий станет Межрегиональный гастрономический фестиваль "1000 вкусов Суздаля".Власти Владимирской области сообщили, что в этот день в Суздале будет установлен мировой рекорд по самому массовому чаепитию. По случаю 1000-летия города здесь установлен самый высокий в мире двухметровый самовар. Его объем составляет 300 литров.В программе мероприятия предусмотрено множество интерактивных мастер-классов и развлечений. Например, 10 августа состоялось музыкальное представление "Суздальское застолье". Это было иммерсивное шоу с угощениями и развлечениями. Сказочный царь Ерёма вместе со своими помощниками Фимой и Матреной представили гостям традиционные суздальские блюда и рассказали об особенностях местной кухни. Гости смогли попробовать разнообразные сыры, огурцы, пироги и другие вкусности.

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россия, суздаль, рекорд, чай