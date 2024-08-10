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"Подтекст ясен". В Китае призвали прислушаться к предупреждению Путина - 10.08.2024, ПРАЙМ
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"Подтекст ясен". В Китае призвали прислушаться к предупреждению Путина
"Подтекст ясен". В Китае призвали прислушаться к предупреждению Путина - 10.08.2024, ПРАЙМ
"Подтекст ясен". В Китае призвали прислушаться к предупреждению Путина
Российский президент Владимир Путин тонко намекнул на то, что Западу не стоит вмешиваться в украинский конфликт, так как его диверсии могут "выйти ему боком",... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T12:10+0300
2024-08-10T12:10+0300
россия
китай
украина
запад
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин тонко намекнул на то, что Западу не стоит вмешиваться в украинский конфликт, так как его диверсии могут "выйти ему боком", пишет китайское издание Baijiahao. Так, газета пишет, что в последнеевремя западные государства открыто пытаются провоцировать Россию, однако реакция российского лидера на это остается спокойной и сдержанной.Издание уточняет, что особое внимание заслуживают Франция, Польша и Эстония, власти которых своими действиями бросают России беспрецедентный вызов. Речь идет, например, об отправке французским президентом Эмманюэлем Макроном военных инструкторов для обучение ВСУ в целях не только "помочь" Украине, но и укрепить статус Франции крупного европейского игрока.Кроме того, что касается Польши, то, как пишет автор статьи, она прикрывается американским военным присутствием, чтобы безопасно выступать против России и занять свою нишу в конфликте.Издание утверждает, что в текущих условиях западные государства стоят на перепутье: как продолжать оказывать Украине военную помощь и при этом не спровоцировать глобальное военное противостояние с Россией? Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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китай
украина
запад
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россия, китай, украина, запад
РОССИЯ, КИТАЙ, УКРАИНА, ЗАПАД
12:10 10.08.2024
 
"Подтекст ясен". В Китае призвали прислушаться к предупреждению Путина

Baijiahao: Запад заблуждается, думая, что сможет поставить Россию на колени

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин тонко намекнул на то, что Западу не стоит вмешиваться в украинский конфликт, так как его диверсии могут "выйти ему боком", пишет китайское издание Baijiahao.
Так, газета пишет, что в последнеевремя западные государства открыто пытаются провоцировать Россию, однако реакция российского лидера на это остается спокойной и сдержанной.
Издание уточняет, что особое внимание заслуживают Франция, Польша и Эстония, власти которых своими действиями бросают России беспрецедентный вызов. Речь идет, например, об отправке французским президентом Эмманюэлем Макроном военных инструкторов для обучение ВСУ в целях не только "помочь" Украине, но и укрепить статус Франции крупного европейского игрока.
Кроме того, что касается Польши, то, как пишет автор статьи, она прикрывается американским военным присутствием, чтобы безопасно выступать против России и занять свою нишу в конфликте.
Издание утверждает, что в текущих условиях западные государства стоят на перепутье: как продолжать оказывать Украине военную помощь и при этом не спровоцировать глобальное военное противостояние с Россией?
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
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08:42
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
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