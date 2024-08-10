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Они заставили беспокоиться об испытывающем давление рубле

Они заставили беспокоиться об испытывающем давление рубле - 10.08.2024, ПРАЙМ

Они заставили беспокоиться об испытывающем давление рубле

На уходящей неделе российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление по отношению к основным валютам. Курс доллара вырос на 1,30%, евро — на 1,66%, в то... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T08:00+0300

2024-08-10T08:00+0300

2024-08-10T08:00+0300

экономика

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нефть

российский рынок акций

мнения аналитиков

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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. На уходящей неделе российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление по отношению к основным валютам. Курс доллара вырос на 1,30%, евро — на 1,66%, в то время как юань остался практически без изменений. Валютный рынок начал неделю со смешанной динамики: доллар незначительно снизился до 85,49 рубля, евро и юань немного укрепились. Однако уже со вторника наметилась тенденция к ослаблению рубля, которая сохранялась до конца недели. К пятнице курс доллара достиг отметки 86,63 рубля, евро— 94,31 рубля, а юань остался на уровне 11,83 рубля. Ключевым фактором, влияющим на рубль, стало изменение политики Центрального банка и Министерства финансов. Минфин анонсировал значительное сокращение объема покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 7 августа по 5 сентября планируется направить на эти цели всего 24,65 миллиарда рублей, что существенно меньше предыдущего периода. В свою очередь, Банк России увеличил объем продаж валюты до 7,28 миллиарда рублей в день, что почти в два с половиной раза превышает показатели июля. Несмотря на эти меры, поддержка рубля оказалась ограниченной. Рынок становится все менее прозрачным и низколиквидным, что связано с продлением OFAC лицензии на сворачивание операций с Московской биржей до 12 октября. Это привело к приостановке публикации данных об объемах торгов на валютном рынке. На нефтяном рынке неделя началась с небольшого снижения. Баррель Brent в понедельник подешевел до $77,22, достигнув минимума $75,10. Однако к середине недели ситуация изменилась. В среду после публикации данных о существенном сокращении запасов нефти в США цены резко выросли. Котировки Brent поднялись до $78,54 за баррель, показав рост на 3,22% за день. Поддержку нефтяным ценам оказывала напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и приостановка производства на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии. Однако рост котировок был сдержанным из-за опасений относительно замедления экономики Китая и признаков охлаждения американской экономики. К концу недели цена на нефть Brent достигла уровня $79,26 за баррель. Для перелома нисходящей тенденции, начавшейся 5 июля, необходимо преодоление уровня $82,70. Экономические показатели России за первую половину 2024 года демонстрируют признаки стабилизации. Консолидированный бюджет показал профицит в размере 126,1 млрд рублей, хотя федеральный бюджет все еще имеет дефицит в 1 триллион 65,2 миллиарда рублей. Инфляция продолжает замедляться: с 30 июля по 5 августа она составила 0,00%, а рост цен с начала года достиг 4,99%. Несмотря на некоторую стабилизацию, рубль остается под давлением геополитических факторов. Обострение ситуации в Курской области в конце недели вызвало дополнительное беспокойство на рынке. В целом, рубль продолжает жить своей "спокойной жизнью", будучи защищенным санкциями от сильного влияния внешних факторов. Центральному банку стало проще балансировать курс, но это происходит за счет низкой ликвидности и отсутствия интереса к рублю как к активу для трейдинга. На предстоящей неделе ожидается публикация ряда важных экономических отчетов, включая ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, а также данные по инфляции в США. Эти события могут оказать влияние на нефтяной рынок и, косвенно, на курс рубля. В краткосрочной перспективе ожидается сохранение бокового движения рубля в диапазоне 85,00 – 87,60 рубля за доллар, 92,00 – 96,40 рубля за евро и 11,65 – 12,10 рубля за юань. Однако участники рынка должны быть готовы к возможным колебаниям в случае обострения геополитической ситуации или значительных изменений на нефтяном рынке.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

курсы валют, рубль, нефть, российский рынок акций, мнения аналитиков