https://1prime.ru/20240810/rutube-850789287.html

Мобильное приложение видеохостинга Rutube пропало из AppStore

Мобильное приложение видеохостинга Rutube пропало из AppStore - 10.08.2024, ПРАЙМ

Мобильное приложение видеохостинга Rutube пропало из AppStore

Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости. | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T05:07+0300

2024-08-10T05:07+0300

2024-08-10T05:08+0300

rutube

appstore

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости. "Ничего не найдено по запросу Rutube", - отображается на экране при попытке найти приложение в AppStore. При этом в Google Play приложение доступно, его можно скачать. В GalaxyStore есть детская версия Rutube. При попытке открыть приложение через ссылку на GalaxyStore в браузере отображается предупреждение: "Это содержимое больше недоступно для вашего телефона. Свяжитесь с поставщиком содержимого, если хотите, чтобы он добавил поддержку вашего телефона". РИА Новости направило запрос в пресс-службу российского видеохостинга. Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".

https://1prime.ru/20240810/prilozheniya-850777976.html

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rutube, appstore