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Мобильное приложение видеохостинга Rutube пропало из AppStore - 10.08.2024, ПРАЙМ
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Мобильное приложение видеохостинга Rutube пропало из AppStore
Мобильное приложение видеохостинга Rutube пропало из AppStore - 10.08.2024, ПРАЙМ
Мобильное приложение видеохостинга Rutube пропало из AppStore
Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости. | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T05:07+0300
2024-08-10T05:08+0300
rutube
appstore
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости. "Ничего не найдено по запросу Rutube", - отображается на экране при попытке найти приложение в AppStore. При этом в Google Play приложение доступно, его можно скачать. В GalaxyStore есть детская версия Rutube. При попытке открыть приложение через ссылку на GalaxyStore в браузере отображается предупреждение: "Это содержимое больше недоступно для вашего телефона. Свяжитесь с поставщиком содержимого, если хотите, чтобы он добавил поддержку вашего телефона". РИА Новости направило запрос в пресс-службу российского видеохостинга. Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
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rutube, appstore
RuTube, AppStore
05:07 10.08.2024 (обновлено: 05:08 10.08.2024)
 
Мобильное приложение видеохостинга Rutube пропало из AppStore

Мобильное приложение видеохостинга Rutube пропало из AppStore

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезентация обновленного Rutube
Презентация обновленного Rutube - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
"Ничего не найдено по запросу Rutube", - отображается на экране при попытке найти приложение в AppStore.
При этом в Google Play приложение доступно, его можно скачать. В GalaxyStore есть детская версия Rutube. При попытке открыть приложение через ссылку на GalaxyStore в браузере отображается предупреждение: "Это содержимое больше недоступно для вашего телефона. Свяжитесь с поставщиком содержимого, если хотите, чтобы он добавил поддержку вашего телефона".
РИА Новости направило запрос в пресс-службу российского видеохостинга.
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Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
 
RuTubeAppStore
 
 
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