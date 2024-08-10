https://1prime.ru/20240810/shebekino-850799548.html

Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино

Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино - 10.08.2024, ПРАЙМ

Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино

В результате удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T22:00+0300

2024-08-10T22:00+0300

2024-08-10T22:00+0300

происшествия

россия

белгородская область

шебекино

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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В результате удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что мужчину с осколочным ранением груди и женщину с ранением ноги осколками доставляют в больницу. Ещё одному пострадавшему с баротравмой была оказана медицинская помощь на месте.Также в городе в результате прямого попадания снарядов загорелись два частных дома и одно коммерческое здание.

https://1prime.ru/20240810/belorussiya-850798441.html

белгородская область

шебекино

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россия, белгородская область, шебекино