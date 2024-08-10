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Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино
Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино - 10.08.2024, ПРАЙМ
Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино
В результате удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T22:00+0300
2024-08-10T22:00+0300
2024-08-10T22:00+0300
происшествия
россия
белгородская область
шебекино
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В результате удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что мужчину с осколочным ранением груди и женщину с ранением ноги осколками доставляют в больницу. Ещё одному пострадавшему с баротравмой была оказана медицинская помощь на месте.Также в городе в результате прямого попадания снарядов загорелись два частных дома и одно коммерческое здание.
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россия, белгородская область, шебекино
Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область, Шебекино
Три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино
Гладков: три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В результате удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что мужчину с осколочным ранением груди и женщину с ранением ноги осколками доставляют в больницу. Ещё одному пострадавшему с баротравмой была оказана медицинская помощь на месте.
Также в городе в результате прямого попадания снарядов загорелись два частных дома и одно коммерческое здание.
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