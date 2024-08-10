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“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского

“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского - 10.08.2024, ПРАЙМ

“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский изо всех сил пытается добиться дальнейшей эскалации украинского конфликта, считает депутат Верховной рады Александр... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T08:42+0300

2024-08-10T08:42+0300

2024-08-10T08:44+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский изо всех сил пытается добиться дальнейшей эскалации украинского конфликта, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО, чем он поделился в своем Telegram-канале.“Ищутся любые способы повысить агрессивность, <…> чтобы вывести войну на новый виток эскалации”, — заявил он.Кроме того, как добавил депутат, одной из целей Зеленского так же является вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Ранее украинский лидер в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность проведения переговоров с представителями России об окончании украинского конфликта, даже если это будет президент РФ Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.

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россия, украина, владимир зеленский