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“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского - 10.08.2024, ПРАЙМ
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“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского
“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского - 10.08.2024, ПРАЙМ
“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский изо всех сил пытается добиться дальнейшей эскалации украинского конфликта, считает депутат Верховной рады Александр... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T08:42+0300
2024-08-10T08:44+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский изо всех сил пытается добиться дальнейшей эскалации украинского конфликта, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО, чем он поделился в своем Telegram-канале.“Ищутся любые способы повысить агрессивность, &lt;…&gt; чтобы вывести войну на новый виток эскалации”, — заявил он.Кроме того, как добавил депутат, одной из целей Зеленского так же является вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Ранее украинский лидер в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность проведения переговоров с представителями России об окончании украинского конфликта, даже если это будет президент РФ Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.
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россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:42 10.08.2024 (обновлено: 08:44 10.08.2024)
 
“Новый виток”. В Раде испугались отчаянного плана Зеленского

Дубинский: Зеленский пытается вывести конфликт с Россией на новый уровень

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский изо всех сил пытается добиться дальнейшей эскалации украинского конфликта, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО, чем он поделился в своем Telegram-канале.
“Ищутся любые способы повысить агрессивность, <…> чтобы вывести войну на новый виток эскалации”, — заявил он.
Кроме того, как добавил депутат, одной из целей Зеленского так же является вовлечение Североатлантического альянса в конфликт.
Ранее украинский лидер в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность проведения переговоров с представителями России об окончании украинского конфликта, даже если это будет президент РФ Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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