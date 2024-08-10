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"Уничтожаются сотнями". В США потрясены ситуацией в Курской области
"Уничтожаются сотнями". В США потрясены ситуацией в Курской области - 10.08.2024, ПРАЙМ
"Уничтожаются сотнями". В США потрясены ситуацией в Курской области
Нападение ВСУ на Курскую область не повлияет на ход конфликта, но может привести к истощению украинской армии, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T15:26+0300
2024-08-10T15:26+0300
2024-08-10T15:26+0300
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Нападение ВСУ на Курскую область не повлияет на ход конфликта, но может привести к истощению украинской армии, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Итог наступления в Курской области не будет иметь никакого значения, Украина уже проиграла — она просто не перестала воевать. Их способность сражаться уменьшается с каждым днем", — считает он.По словам эксперта, это наступление ВСУ приводит к серьёзным и безвозвратным потерям.Джонсон отметил, что сотни, а может быть, и тысячи солдат ВСУ погибают. Если бы у Украины был резерв из 400–500 тысяч обученных солдат, которые могли бы вступить в бой, если бы у них был неограниченный запас танков Bradley или хотя бы пара эскадрилий самолётов F-16, "ситуация была бы иной, но этого нет".
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украина, вооружение, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, вооружение, СВО, ВСУ
"Уничтожаются сотнями". В США потрясены ситуацией в Курской области
Джонсон: нападение на Курскую область истощит украинскую армию
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ.
Нападение ВСУ на Курскую область не повлияет на ход конфликта, но может привести к истощению украинской армии, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
"Итог наступления в Курской области не будет иметь никакого значения, Украина уже проиграла — она просто не перестала воевать. Их способность сражаться уменьшается с каждым днем", — считает он.
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По словам эксперта, это наступление ВСУ приводит к серьёзным и безвозвратным потерям.
Джонсон отметил, что сотни, а может быть, и тысячи солдат ВСУ погибают. Если бы у Украины был резерв из 400–500 тысяч обученных солдат, которые могли бы вступить в бой, если бы у них был неограниченный запас танков Bradley или хотя бы пара эскадрилий самолётов F-16, "ситуация была бы иной, но этого нет".