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"Все решится к сентябрю". Экономист предсказал последствия рецессии в США - 10.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Все решится к сентябрю". Экономист предсказал последствия рецессии в США
"Все решится к сентябрю". Экономист предсказал последствия рецессии в США - 10.08.2024, ПРАЙМ
"Все решится к сентябрю". Экономист предсказал последствия рецессии в США
На фоне высоких ставок и стремительного роста безработицы вероятность рецессии в Соединенных Штатах, по подсчетам экономистов, достигает 25 процентов, пишет... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T09:15+0300
2024-08-10T10:21+0300
экономика
мир
сша
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. На фоне высоких ставок и стремительного роста безработицы вероятность рецессии в Соединенных Штатах, по подсчетам экономистов, достигает 25 процентов, пишет обозреватель РИА Новости. Она также упоминает, что крах американской экономики не останется в рамках одной страны, а рискует затронуть весь мир, в том числе и Россию. По ее словам, вопрос в том, сможет ли Федеральная резервная система США справиться с этим.Так, обозреватель агентства сообщает, что причиной опасений аналитиков касательно американской экономики является также политическая обстановка как в мире, так и внутри государства. Аналитики отмечают, что потенциальное возвращение на пост президента США Дональда Трампа может усилить напряженность между Вашингтоном и Пекином, разогнать цены на китайские товары и, как следствие, ускорить инфляцию.В свою очередь, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян отметил, что Соединенные Штаты находятся на грани рецессии уже порядка двух лет, но все равно продолжают увеличивать госдолг, который уже достиг исторических масштабов. Что же касается рынков других мировых игроков, то они уже начали реагировать отрицательно на опасения касательно американской экономики. 2 августа американские Фондовые индексы снизились на 1-2 процента после публикации финансовой отчетности крупных американских компаний. Вслед за ними 5 августа основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе японский Nikkei, рухнули. Ранее американское Министерство финансов сообщало, что госдолг США впервые в истории достиг 35 триллионов долларов. В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Штатов немедленно начать процесс сокращения долга, так как, как отметили в фонде, Соединенные Штаты и так уже подорвали свою инвестиционную позицию в мире.
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мир, сша
Экономика, МИР, США
09:15 10.08.2024 (обновлено: 10:21 10.08.2024)
 
"Все решится к сентябрю". Экономист предсказал последствия рецессии в США

РИА Новости: рецессия в США приведет к снижению мировой экономики на 5%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. На фоне высоких ставок и стремительного роста безработицы вероятность рецессии в Соединенных Штатах, по подсчетам экономистов, достигает 25 процентов, пишет обозреватель РИА Новости.
Она также упоминает, что крах американской экономики не останется в рамках одной страны, а рискует затронуть весь мир, в том числе и Россию. По ее словам, вопрос в том, сможет ли Федеральная резервная система США справиться с этим.
Так, обозреватель агентства сообщает, что причиной опасений аналитиков касательно американской экономики является также политическая обстановка как в мире, так и внутри государства. Аналитики отмечают, что потенциальное возвращение на пост президента США Дональда Трампа может усилить напряженность между Вашингтоном и Пекином, разогнать цены на китайские товары и, как следствие, ускорить инфляцию.
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В свою очередь, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян отметил, что Соединенные Штаты находятся на грани рецессии уже порядка двух лет, но все равно продолжают увеличивать госдолг, который уже достиг исторических масштабов.
Что же касается рынков других мировых игроков, то они уже начали реагировать отрицательно на опасения касательно американской экономики. 2 августа американские Фондовые индексы снизились на 1-2 процента после публикации финансовой отчетности крупных американских компаний. Вслед за ними 5 августа основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе японский Nikkei, рухнули.
Ранее американское Министерство финансов сообщало, что госдолг США впервые в истории достиг 35 триллионов долларов. В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Штатов немедленно начать процесс сокращения долга, так как, как отметили в фонде, Соединенные Штаты и так уже подорвали свою инвестиционную позицию в мире.
 
ЭкономикаМИРСША
 
 
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