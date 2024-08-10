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"Все решится к сентябрю". Экономист предсказал последствия рецессии в США

"Все решится к сентябрю". Экономист предсказал последствия рецессии в США - 10.08.2024, ПРАЙМ

"Все решится к сентябрю". Экономист предсказал последствия рецессии в США

На фоне высоких ставок и стремительного роста безработицы вероятность рецессии в Соединенных Штатах, по подсчетам экономистов, достигает 25 процентов, пишет... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T09:15+0300

2024-08-10T09:15+0300

2024-08-10T10:21+0300

экономика

мир

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. На фоне высоких ставок и стремительного роста безработицы вероятность рецессии в Соединенных Штатах, по подсчетам экономистов, достигает 25 процентов, пишет обозреватель РИА Новости. Она также упоминает, что крах американской экономики не останется в рамках одной страны, а рискует затронуть весь мир, в том числе и Россию. По ее словам, вопрос в том, сможет ли Федеральная резервная система США справиться с этим.Так, обозреватель агентства сообщает, что причиной опасений аналитиков касательно американской экономики является также политическая обстановка как в мире, так и внутри государства. Аналитики отмечают, что потенциальное возвращение на пост президента США Дональда Трампа может усилить напряженность между Вашингтоном и Пекином, разогнать цены на китайские товары и, как следствие, ускорить инфляцию.В свою очередь, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян отметил, что Соединенные Штаты находятся на грани рецессии уже порядка двух лет, но все равно продолжают увеличивать госдолг, который уже достиг исторических масштабов. Что же касается рынков других мировых игроков, то они уже начали реагировать отрицательно на опасения касательно американской экономики. 2 августа американские Фондовые индексы снизились на 1-2 процента после публикации финансовой отчетности крупных американских компаний. Вслед за ними 5 августа основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе японский Nikkei, рухнули. Ранее американское Министерство финансов сообщало, что госдолг США впервые в истории достиг 35 триллионов долларов. В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Штатов немедленно начать процесс сокращения долга, так как, как отметили в фонде, Соединенные Штаты и так уже подорвали свою инвестиционную позицию в мире.

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