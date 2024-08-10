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Экс-сотрудник Пентагона раскрыл, кто готовил операцию ВСУ в Курской области
Экс-сотрудник Пентагона раскрыл, кто готовил операцию ВСУ в Курской области - 10.08.2024, ПРАЙМ
Экс-сотрудник Пентагона раскрыл, кто готовил операцию ВСУ в Курской области
Стратегию украинских войск в Курской области разработала НАТО. Такое утверждение в материале для Weapons and Strategy сделал экс-помощник замглавы Пентагона... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T10:56+0300
2024-08-10T10:56+0300
2024-08-10T10:56+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
нато
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МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Стратегию украинских войск в Курской области разработала НАТО. Такое утверждение в материале для Weapons and Strategy сделал экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.В статье он прямо и однозначно заявляет: "Стратегию и тактику, которую демонстрируют украинцы в Курской области, разработала НАТО".Брайен считает, что украинские войска в Курской области сейчас "проверяют на прочность" (тестируют) концепцию, которую Североатлантический альянс может применить в случае возможного возникновения военного кризиса в государствах Евросоюза.Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа осуществили попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава ГШ ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.
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курская область, всу, нато
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, НАТО
Экс-сотрудник Пентагона раскрыл, кто готовил операцию ВСУ в Курской области
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: стратегию ВСУ в Курской области разработала НАТО
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ.
Стратегию украинских войск в Курской области разработала НАТО. Такое утверждение в материале для Weapons and Strategy
сделал экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.
В статье он прямо и однозначно заявляет: "Стратегию и тактику, которую демонстрируют украинцы в Курской области, разработала НАТО".
Брайен считает, что украинские войска в Курской области сейчас "проверяют на прочность" (тестируют) концепцию, которую Североатлантический альянс может применить в случае возможного возникновения военного кризиса в государствах Евросоюза.
"Реальный потенциал". В США опасаются последствий атаки на Курскую область
Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа осуществили попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава ГШ ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.