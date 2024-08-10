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Tele2 отменил плату за звонки экстренным службам и на горячие линии

Tele2 отменил плату за звонки экстренным службам и на горячие линии - 10.08.2024, ПРАЙМ

Tele2 отменил плату за звонки экстренным службам и на горячие линии

Tele2 отменил плату за звонки на номера экстренных служб и горячие линии для всех абонентов, независимо от тарифного плана и региона, рассказал РИА Новости... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T05:01+0300

2024-08-10T05:01+0300

2024-08-10T05:02+0300

экономика

tele2

плата

звонки

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Tele2 отменил плату за звонки на номера экстренных служб и горячие линии для всех абонентов, независимо от тарифного плана и региона, рассказал РИА Новости оператор. "Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает об обнулении тарификации для звонков на телефоны экстренных служб и "горячие линии" для всех абонентов, независимо от тарифного плана и региона с 10 августа", - говорится в сообщении. Отмечается, что клиенты могут бесплатно звонить на горячую линию по вопросам переселения в пункты временного размещения: +7-4712-72-30-03, выплаты пенсий: 8-800-200-09-79, выплат и гуманитарной помощи в Курске: +7-4712-35-63-16 и передачи вещей на базу аварийно-спасательной службы Курской области: +7-4712-52-65-74, +7-4712-52-65-76. Также бесплатными будут звонки в областной гуманитарный центр помощи в Курске: +7-982-331-49-56, курское отделение Российского Красного Креста: +7-995-268-36-41, а также на горячую линию психологической помощи: 8-800-250-18-59. "Тарификация указанных вызовов отменяется в дополнение к бесплатным звонкам на номера 8-800 и к телефону экстренных служб 112", - добавили в компании. В свою очередь "Мегафон" сообщил РИА Новости, что снял все ограничения на входящие и исходящие звонки, а также использование мобильного интернета при нулевом или отрицательном балансе для жителей Курской области. Так, если у абонента на счету ноль или минус, он все равно сможет безлимитно пользоваться услугами связи до окончания текущей ситуации. Ранее в пятницу глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил журналистам, что в Курской области введен межсетевой роуминг, позволяющий абонентам автоматически переключаться между операторами. По его словам, такой режим предусмотрен для того, чтобы обеспечить бесшовность покрытия в условиях перемещения большого количества людей. Ранее министерство сообщило, что связь и мобильный интернет в Курской области будут доступны бесплатно до окончания режима ЧС.

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tele2, плата, звонки