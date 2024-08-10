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Toyota выпустит новый внедорожник в 2024 году
Toyota выпустит новый внедорожник в 2024 году - 10.08.2024, ПРАЙМ
Toyota выпустит новый внедорожник в 2024 году
Японский автомобильный концерн Toyota намерен в текущем году представить новый кроссовер, пишет motor1.com, данные сайта приводит "Газета.ru". | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T14:32+0300
2024-08-10T14:32+0300
2024-08-10T14:32+0300
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota намерен в текущем году представить новый кроссовер, пишет motor1.com, данные сайта приводит "Газета.ru". Отмечается, что новый автомобиль, вероятно, будет представлять собой новое поколение модели FJ Cruiser. Автор статьи пишет, что машина будет отличаться прямыми линиями, угловатым кузовом и широкими колесными арками.В то же время длина машины составит 4500 миллиметров, а колесная база — 2750 миллиметров.Уточняется, что на европейском авторынке автомобиль будет представлен с гибридными силовыми установками.Ранее издание "Автоновости дня" писало, что Changan обновил цены практически на все свои автомобили, которые представлены на российском рынке. Согласно данным, купить модель по сниженной стоимости можно благодаря скидке производителя.
https://1prime.ru/20240809/changan-850772074.html
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россия, toyota, авторынок рф
РОССИЯ, Toyota, авторынок РФ
Toyota выпустит новый внедорожник в 2024 году
Toyota готовит к премьере новый внедорожник FJ Cruiser
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ.
Японский автомобильный концерн Toyota намерен в текущем году представить новый кроссовер, пишет
motor1.com, данные сайта приводит
"Газета.ru".
Отмечается, что новый автомобиль, вероятно, будет представлять собой новое поколение модели FJ Cruiser. Автор статьи пишет, что машина будет отличаться прямыми линиями, угловатым кузовом и широкими колесными арками.
В то же время длина машины составит 4500 миллиметров, а колесная база — 2750 миллиметров.
Уточняется, что на европейском авторынке автомобиль будет представлен с гибридными силовыми установками.
Ранее издание "Автоновости дня" писало
, что Changan обновил цены практически на все свои автомобили, которые представлены на российском рынке. Согласно данным, купить модель по сниженной стоимости можно благодаря скидке производителя.
На авторынке России подешевел почти весь модельный ряд Changan