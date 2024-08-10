Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Toyota выпустит новый внедорожник в 2024 году - 10.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240810/toyota--850795930.html
Toyota выпустит новый внедорожник в 2024 году
Toyota выпустит новый внедорожник в 2024 году - 10.08.2024, ПРАЙМ
Toyota выпустит новый внедорожник в 2024 году
Японский автомобильный концерн Toyota намерен в текущем году представить новый кроссовер, пишет motor1.com, данные сайта приводит "Газета.ru". | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T14:32+0300
2024-08-10T14:32+0300
россия
toyota
авторынок рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_76df32514b2235e90ad517010456fdfd.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota намерен в текущем году представить новый кроссовер, пишет motor1.com, данные сайта приводит "Газета.ru". Отмечается, что новый автомобиль, вероятно, будет представлять собой новое поколение модели FJ Cruiser. Автор статьи пишет, что машина будет отличаться прямыми линиями, угловатым кузовом и широкими колесными арками.В то же время длина машины составит 4500 миллиметров, а колесная база — 2750 миллиметров.Уточняется, что на европейском авторынке автомобиль будет представлен с гибридными силовыми установками.Ранее издание "Автоновости дня" писало, что Changan обновил цены практически на все свои автомобили, которые представлены на российском рынке. Согласно данным, купить модель по сниженной стоимости можно благодаря скидке производителя.
https://1prime.ru/20240809/changan-850772074.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_a878736de71ea87012ceae738ccca788.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, toyota, авторынок рф
РОССИЯ, Toyota, авторынок РФ
14:32 10.08.2024
 
Toyota выпустит новый внедорожник в 2024 году

Toyota готовит к премьере новый внедорожник FJ Cruiser

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Автосалон Toyota
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota намерен в текущем году представить новый кроссовер, пишет motor1.com, данные сайта приводит "Газета.ru".
Отмечается, что новый автомобиль, вероятно, будет представлять собой новое поколение модели FJ Cruiser. Автор статьи пишет, что машина будет отличаться прямыми линиями, угловатым кузовом и широкими колесными арками.
В то же время длина машины составит 4500 миллиметров, а колесная база — 2750 миллиметров.
Уточняется, что на европейском авторынке автомобиль будет представлен с гибридными силовыми установками.
Ранее издание "Автоновости дня" писало, что Changan обновил цены практически на все свои автомобили, которые представлены на российском рынке. Согласно данным, купить модель по сниженной стоимости можно благодаря скидке производителя.
Рост импорта китайских автомобилей в Россию - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
На авторынке России подешевел почти весь модельный ряд Changan
Вчера, 13:14
 
РОССИЯToyotaавторынок РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала