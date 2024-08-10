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Раскрыто, где в России можно дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон - 10.08.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, где в России можно дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон
Раскрыто, где в России можно дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон - 10.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, где в России можно дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон
Россияне дешевле всего в бархатный сезон могут отдохнуть в Феодосии и Евпатории, там проживание в трехзвездочном отеле на одного гостя обойдется в 2,5 тысячи... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T10:12+0300
2024-08-10T10:12+0300
россия
внутренний туризм
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Россияне дешевле всего в бархатный сезон могут отдохнуть в Феодосии и Евпатории, там проживание в трехзвездочном отеле на одного гостя обойдется в 2,5 тысячи рублей и 3,3 тысячи рублей в сутки соответственно, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. "Где в августе и сентябре получится отдохнуть дешевле всего… Наиболее бюджетным станет отпуск в Феодосии: там номер в гостинице категории "три звезды" обойдется примерно в 2 500 рублей. На втором месте оказалась Евпатория с ценами порядка 3 300 рублей", - говорится в исследовании. Отмечается, что проживание в трехзвездочном отеле в Судаке обойдется в 3,5 тысячи рублей, в Дагомысе - 3,7 тысячи рублей, а в Туапсе - 3,8 тысячи рублей в сутки. В категорию "до 5 тысяч рублей за сутки" попали Абрау-Дюрсо, Сочи, Янтарный, Ялта, Новомихайловский и Анапа. В свою очередь менее чем за 6 тысяч рублей в сутки можно забронировать гостиницу в Каспийске, Дербенте, Алуште, Ейске, Адлере, Лазаревском и Джубге. По подсчетам аналитиков, замыкают топ-20 направлений Геленджик, где ночь в отеле будет стоить 6 тысяч рублей, и Витязево со стоимостью номера 6,2 тысячи рублей в сутки.
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россия, внутренний туризм
РОССИЯ, внутренний туризм
10:12 10.08.2024
 
Раскрыто, где в России можно дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон

Дешевле всего в бархатный сезон в РФ будет жилье в Феодосии и Евпатории - исследование

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанк" Черное море
Черное море - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Россияне дешевле всего в бархатный сезон могут отдохнуть в Феодосии и Евпатории, там проживание в трехзвездочном отеле на одного гостя обойдется в 2,5 тысячи рублей и 3,3 тысячи рублей в сутки соответственно, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Где в августе и сентябре получится отдохнуть дешевле всего… Наиболее бюджетным станет отпуск в Феодосии: там номер в гостинице категории "три звезды" обойдется примерно в 2 500 рублей. На втором месте оказалась Евпатория с ценами порядка 3 300 рублей", - говорится в исследовании.
Отмечается, что проживание в трехзвездочном отеле в Судаке обойдется в 3,5 тысячи рублей, в Дагомысе - 3,7 тысячи рублей, а в Туапсе - 3,8 тысячи рублей в сутки.
В категорию "до 5 тысяч рублей за сутки" попали Абрау-Дюрсо, Сочи, Янтарный, Ялта, Новомихайловский и Анапа. В свою очередь менее чем за 6 тысяч рублей в сутки можно забронировать гостиницу в Каспийске, Дербенте, Алуште, Ейске, Адлере, Лазаревском и Джубге.
По подсчетам аналитиков, замыкают топ-20 направлений Геленджик, где ночь в отеле будет стоить 6 тысяч рублей, и Витязево со стоимостью номера 6,2 тысячи рублей в сутки.
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