https://1prime.ru/20240810/turtsiya-850799264.html

В Турции договорились о разблокировке Instagram*

В Турции договорились о разблокировке Instagram* - 10.08.2024, ПРАЙМ

В Турции договорились о разблокировке Instagram*

Доступ к соцсети Instagram* в Турции будет разблокирован в 21.30 мск, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T20:51+0300

2024-08-10T20:51+0300

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политика

турция

instagram

meta

блокировка

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АНКАРА, 10 авг - ПРАЙМ. Доступ к соцсети Instagram* в Турции будет разблокирован в 21.30 мск, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Доступ к Instagram* был заблокирован на территории Турции со 2 августа. В сообщении министра говорится, что в результате переговоров с представителями Instagram* Турция договорилась, что блокировка доступа будет снята с 21:30 (по московскому времени). Это произойдет после того, как они выполнят требования турецкой стороны.В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сотрудничество турецких властей с руководством Instagram* не достигло желаемого уровня. Он также упомянул о "цифровом фашизме" со стороны соцсети. Ранее Уралоглу заявлял, что сроки разблокировки доступа к Instagram* в Турции будут зависеть от того, как быстро руководство соцсети устранит выявленные нарушения и приведёт свою деятельность в соответствие с турецким законодательством.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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турция, instagram, meta, блокировка