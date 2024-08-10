https://1prime.ru/20240810/turtsiya-850799264.html
В Турции договорились о разблокировке Instagram*
В Турции договорились о разблокировке Instagram* - 10.08.2024, ПРАЙМ
В Турции договорились о разблокировке Instagram*
Доступ к соцсети Instagram* в Турции будет разблокирован в 21.30 мск, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T20:51+0300
2024-08-10T20:51+0300
2024-08-10T20:54+0300
политика
турция
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meta
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АНКАРА, 10 авг - ПРАЙМ. Доступ к соцсети Instagram* в Турции будет разблокирован в 21.30 мск, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Доступ к Instagram* был заблокирован на территории Турции со 2 августа. В сообщении министра говорится, что в результате переговоров с представителями Instagram* Турция договорилась, что блокировка доступа будет снята с 21:30 (по московскому времени). Это произойдет после того, как они выполнят требования турецкой стороны.В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сотрудничество турецких властей с руководством Instagram* не достигло желаемого уровня. Он также упомянул о "цифровом фашизме" со стороны соцсети. Ранее Уралоглу заявлял, что сроки разблокировки доступа к Instagram* в Турции будут зависеть от того, как быстро руководство соцсети устранит выявленные нарушения и приведёт свою деятельность в соответствие с турецким законодательством.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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турция, instagram, meta, блокировка
Политика, ТУРЦИЯ, Instagram, Meta, блокировка
В Турции договорились о разблокировке Instagram*
В Турции доступ к Instagram* разблокируют 10 августа в 21:30 мск
АНКАРА, 10 авг - ПРАЙМ. Доступ к соцсети Instagram* в Турции будет разблокирован в 21.30 мск, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Доступ к Instagram* был заблокирован на территории Турции со 2 августа.
В сообщении министра говорится, что в результате переговоров с представителями Instagram* Турция договорилась, что блокировка доступа будет снята с 21:30 (по московскому времени). Это произойдет после того, как они выполнят требования турецкой стороны.
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В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сотрудничество турецких властей с руководством Instagram* не достигло желаемого уровня. Он также упомянул о "цифровом фашизме" со стороны соцсети.
Ранее Уралоглу заявлял, что сроки разблокировки доступа к Instagram* в Турции будут зависеть от того, как быстро руководство соцсети устранит выявленные нарушения и приведёт свою деятельность в соответствие с турецким законодательством.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская