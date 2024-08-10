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Россия импортировала рекордное количество одного бразильского товара - 10.08.2024, ПРАЙМ
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Россия импортировала рекордное количество одного бразильского товара
Россия импортировала рекордное количество одного бразильского товара - 10.08.2024, ПРАЙМ
Россия импортировала рекордное количество одного бразильского товара
Россия третий месяц подряд поставляет в Бразилию более 1 миллиона тонн удобрений, при этом в июле объем поставок достиг исторического максимума, подсчитало РИА... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T09:40+0300
2024-08-10T09:40+0300
россия
бразилия
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Россия третий месяц подряд поставляет в Бразилию более 1 миллиона тонн удобрений, при этом в июле объем поставок достиг исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным бразильской таможни. Так, продажи российских удобрений в Бразилию в этом году впервые достигли 1 миллиона тонн в мае, в июне они увеличились на 5%, а в июле - еще на 7,5%, до 1,14 миллиона тонн. Июльский объем стал максимальным за все время торговли двух стран (предыдущий исторический максимум был в мае 2022 года). В денежном выражении экспорт подрос на 8% - до 364,4 миллиона долларов, обновив максимумы с марта 2023 года. Россия остается главным поставщиком удобрений в Бразилию, при этом активно свою долю на местном рынке наращивает также Китай. В июле поставки оттуда подскочили в 1,9 раза - до 783,4 тысячи тонн. В пятерку крупнейших экспортеров удобрений в Бразилию также входят Канада (плюс 1%, 697 тысяч тонн), Египет (минус 29%, 290 тысяч тонн) и Марокко (минус 7%, 281 тысяча тонн). Бразилия в целом в последние месяцы ввиду ухудшения погодных условий и, как следствие, видов на урожай различных культур заметно наращивает импорт удобрений: в июне и июле объем поставок максимальным для этих месяцев за все время ведения статистики - 4,2 и 4,5 миллиона тонн соответственно.
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россия, бразилия, мировая торговля
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, мировая торговля
09:40 10.08.2024
 
Россия импортировала рекордное количество одного бразильского товара

Россия третий месяц подряд поставляет Бразилии более миллиона тонн удобрений

© CC BY 2.0 / Bill SmithФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© CC BY 2.0 / Bill Smith
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Россия третий месяц подряд поставляет в Бразилию более 1 миллиона тонн удобрений, при этом в июле объем поставок достиг исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным бразильской таможни.
Так, продажи российских удобрений в Бразилию в этом году впервые достигли 1 миллиона тонн в мае, в июне они увеличились на 5%, а в июле - еще на 7,5%, до 1,14 миллиона тонн. Июльский объем стал максимальным за все время торговли двух стран (предыдущий исторический максимум был в мае 2022 года).
В денежном выражении экспорт подрос на 8% - до 364,4 миллиона долларов, обновив максимумы с марта 2023 года.
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Россия остается главным поставщиком удобрений в Бразилию, при этом активно свою долю на местном рынке наращивает также Китай. В июле поставки оттуда подскочили в 1,9 раза - до 783,4 тысячи тонн.
В пятерку крупнейших экспортеров удобрений в Бразилию также входят Канада (плюс 1%, 697 тысяч тонн), Египет (минус 29%, 290 тысяч тонн) и Марокко (минус 7%, 281 тысяча тонн).
Бразилия в целом в последние месяцы ввиду ухудшения погодных условий и, как следствие, видов на урожай различных культур заметно наращивает импорт удобрений: в июне и июле объем поставок максимальным для этих месяцев за все время ведения статистики - 4,2 и 4,5 миллиона тонн соответственно.
 
РОССИЯБРАЗИЛИЯмировая торговля
 
 
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