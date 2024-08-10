Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии предложили радикальное решение по Украине - 10.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240810/ukraina-850792822.html
В Германии предложили радикальное решение по Украине
В Германии предложили радикальное решение по Украине - 10.08.2024, ПРАЙМ
В Германии предложили радикальное решение по Украине
Власти Германии должны направить выделенные на помощь Украине средства на развитие гражданской инфраструктуры в стране, считает немецкий политик Сара... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T09:56+0300
2024-08-10T09:56+0300
германия
украина
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/23/842062382_0:219:4051:2498_1920x0_80_0_0_1ced0658fbbf5979a68609ff29be13fb.png
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Власти Германии должны направить выделенные на помощь Украине средства на развитие гражданской инфраструктуры в стране, считает немецкий политик Сара Вагенкнехт, о чем она рассказала в социальной сети Х."Нам срочно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не все больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогое оружие и конфликт на Украине", — отметила она.Также Вагенкнехт упомянула, что политика руководства Германии спровоцировала не только обогащение Rheinmetall, но и упадок немецкой экономики. Rheinmetall AG — немецкий концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном компания занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240809/neudacha-850788703.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/23/842062382_0:0:4051:3039_1920x0_80_0_0_e738c26167127daec96dcad0d0de6c06.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, украина, военная помощь украине
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
09:56 10.08.2024
 
В Германии предложили радикальное решение по Украине

Немецкий политик Вагенкнехт призвала прекратить финансирование Украины

© CC BY 2.0 / Fraktion DIE LINKE. im BundestagСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© CC BY 2.0 / Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Власти Германии должны направить выделенные на помощь Украине средства на развитие гражданской инфраструктуры в стране, считает немецкий политик Сара Вагенкнехт, о чем она рассказала в социальной сети Х.
"Нам срочно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не все больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогое оружие и конфликт на Украине", — отметила она.
Также Вагенкнехт упомянула, что политика руководства Германии спровоцировала не только обогащение Rheinmetall, но и упадок немецкой экономики.
Rheinmetall AG — немецкий концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном компания занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
Нет шансов: на Украине возложили вину за неудачи ВСУ на Вашингтон
Вчера, 23:58
 
ГЕРМАНИЯУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала