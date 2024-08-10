https://1prime.ru/20240810/ukraina-850792822.html

В Германии предложили радикальное решение по Украине

В Германии предложили радикальное решение по Украине - 10.08.2024, ПРАЙМ

В Германии предложили радикальное решение по Украине

Власти Германии должны направить выделенные на помощь Украине средства на развитие гражданской инфраструктуры в стране, считает немецкий политик Сара... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T09:56+0300

2024-08-10T09:56+0300

2024-08-10T09:56+0300

германия

украина

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84206/23/842062382_0:219:4051:2498_1920x0_80_0_0_1ced0658fbbf5979a68609ff29be13fb.png

МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Власти Германии должны направить выделенные на помощь Украине средства на развитие гражданской инфраструктуры в стране, считает немецкий политик Сара Вагенкнехт, о чем она рассказала в социальной сети Х."Нам срочно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не все больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогое оружие и конфликт на Украине", — отметила она.Также Вагенкнехт упомянула, что политика руководства Германии спровоцировала не только обогащение Rheinmetall, но и упадок немецкой экономики. Rheinmetall AG — немецкий концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном компания занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240809/neudacha-850788703.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, военная помощь украине