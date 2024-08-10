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В Германии предложили радикальное решение по Украине
В Германии предложили радикальное решение по Украине - 10.08.2024, ПРАЙМ
В Германии предложили радикальное решение по Украине
Власти Германии должны направить выделенные на помощь Украине средства на развитие гражданской инфраструктуры в стране, считает немецкий политик Сара... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T09:56+0300
2024-08-10T09:56+0300
2024-08-10T09:56+0300
германия
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Власти Германии должны направить выделенные на помощь Украине средства на развитие гражданской инфраструктуры в стране, считает немецкий политик Сара Вагенкнехт, о чем она рассказала в социальной сети Х."Нам срочно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не все больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогое оружие и конфликт на Украине", — отметила она.Также Вагенкнехт упомянула, что политика руководства Германии спровоцировала не только обогащение Rheinmetall, но и упадок немецкой экономики. Rheinmetall AG — немецкий концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном компания занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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германия, украина, военная помощь украине
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
В Германии предложили радикальное решение по Украине
Немецкий политик Вагенкнехт призвала прекратить финансирование Украины
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ.
Власти Германии должны направить выделенные на помощь Украине средства на развитие гражданской инфраструктуры в стране, считает немецкий политик Сара Вагенкнехт, о чем она рассказала в социальной сети Х
.
"Нам срочно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не все больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогое оружие и конфликт на Украине", — отметила она.
Также Вагенкнехт упомянула, что политика руководства Германии спровоцировала не только обогащение Rheinmetall, но и упадок немецкой экономики.
Rheinmetall AG — немецкий концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном компания занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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