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В Крыму пообещали ВСУ "неимоверный проигрыш" в случае атаки на полуостров
В Крыму пообещали ВСУ "неимоверный проигрыш" в случае атаки на полуостров - 10.08.2024, ПРАЙМ
В Крыму пообещали ВСУ "неимоверный проигрыш" в случае атаки на полуостров
Если Украина попытается ударить по Крыму, это закончится для нее неимомерными потерями и проигрышем. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T10:08+0300
2024-08-10T10:08+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – ПРАЙМ. Если Украина попытается ударить по Крыму, это закончится для нее неимомерными потерями и проигрышем. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Ситуация нами отслеживается, и все необходимые и возможные меры предпринимаются для того, чтобы ответить на любой вызов. Крым – полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями", - сказал парламентарий агентству РИА Новости.Ранее глава ГУР украинского Министерства обороны Кирилл Буданов* в очередной заявил, что в ближайшие несколько месяцев Киев может снова ударить по Крымскому мосту. Тем не менее, по его словам, это действие нуждается в комплексном решении, работа над принятием которого идет.До этого сообщалось, что, по словам представителя Госдепа США, американский президент Джо Байден разрешил Украине использовать западное оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова, но оставил в силе запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20240803/zakharova-850644416.html
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РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, КРЫМ
В Крыму пообещали ВСУ "неимоверный проигрыш" в случае атаки на полуостров
Константинов: попытка нападения на Крым завершится для ВСУ неимоверными потерями
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – ПРАЙМ. Если Украина попытается ударить по Крыму, это закончится для нее неимомерными потерями и проигрышем. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Ситуация нами отслеживается, и все необходимые и возможные меры предпринимаются для того, чтобы ответить на любой вызов. Крым – полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями", - сказал парламентарий агентству РИА Новости.
Ранее глава ГУР украинского Министерства обороны Кирилл Буданов* в очередной заявил, что в ближайшие несколько месяцев Киев может снова ударить по Крымскому мосту. Тем не менее, по его словам, это действие нуждается в комплексном решении, работа над принятием которого идет.
До этого сообщалось, что, по словам представителя Госдепа США, американский президент Джо Байден разрешил Украине использовать западное оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова, но оставил в силе запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Захарова указала на подозрительную деталь в угрозе Буданова* в адрес России
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.