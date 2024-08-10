https://1prime.ru/20240810/ukraina-850792975.html

В Крыму пообещали ВСУ "неимоверный проигрыш" в случае атаки на полуостров

В Крыму пообещали ВСУ "неимоверный проигрыш" в случае атаки на полуостров - 10.08.2024, ПРАЙМ

В Крыму пообещали ВСУ "неимоверный проигрыш" в случае атаки на полуостров

Если Украина попытается ударить по Крыму, это закончится для нее неимомерными потерями и проигрышем. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T10:08+0300

2024-08-10T10:08+0300

2024-08-10T10:19+0300

россия

украина

всу

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849227745_0:198:3074:1927_1920x0_80_0_0_2c109fe885c499bd10cef0042b01311f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – ПРАЙМ. Если Украина попытается ударить по Крыму, это закончится для нее неимомерными потерями и проигрышем. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Ситуация нами отслеживается, и все необходимые и возможные меры предпринимаются для того, чтобы ответить на любой вызов. Крым – полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями", - сказал парламентарий агентству РИА Новости.Ранее глава ГУР украинского Министерства обороны Кирилл Буданов* в очередной заявил, что в ближайшие несколько месяцев Киев может снова ударить по Крымскому мосту. Тем не менее, по его словам, это действие нуждается в комплексном решении, работа над принятием которого идет.До этого сообщалось, что, по словам представителя Госдепа США, американский президент Джо Байден разрешил Украине использовать западное оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова, но оставил в силе запрет на использование оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20240803/zakharova-850644416.html

украина

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу, крым