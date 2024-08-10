https://1prime.ru/20240810/ukraina-850794954.html

В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров

В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров - 10.08.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров

В случае своего возвращения на пост главы Белого дома Дональд Трамп может потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T12:35+0300

2024-08-10T12:35+0300

2024-08-10T12:35+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В случае своего возвращения на пост главы Белого дома Дональд Трамп может потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает обозреватель Мэтью Берроуз в статье для издания The National Interest.По словам эксперта, если Зеленский откажется выполнять это требование, то это приведет к полной остановке военной помощи Украине со стороны США."Если Зеленский откажется взаимодействовать с Путиным, это будет для Трампа хорошим поводом отказаться от предоставления какой-либо помощи Украине", — упомянул он.Кроме того, как добавил Берроуз, заявления Трампа о том, что в случае своего переизбрания он сможет закончить украинский конфликт за сутки, вызывают некоторые вопросы у экспертов. В то же время, по мнению автора статьи, Трамп, вероятно, предпримет попытку самостостельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным без участия европейских игроков.Трамп не раз заявлял, что после его переизбрания он урегулирует конфликт между Москвой и Киевом в течение 24 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, говорил, что проблема является слишком сложной для такого простого решения.

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский