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В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров
В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров - 10.08.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров
В случае своего возвращения на пост главы Белого дома Дональд Трамп может потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T12:35+0300
2024-08-10T12:35+0300
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В случае своего возвращения на пост главы Белого дома Дональд Трамп может потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает обозреватель Мэтью Берроуз в статье для издания The National Interest.По словам эксперта, если Зеленский откажется выполнять это требование, то это приведет к полной остановке военной помощи Украине со стороны США."Если Зеленский откажется взаимодействовать с Путиным, это будет для Трампа хорошим поводом отказаться от предоставления какой-либо помощи Украине", — упомянул он.Кроме того, как добавил Берроуз, заявления Трампа о том, что в случае своего переизбрания он сможет закончить украинский конфликт за сутки, вызывают некоторые вопросы у экспертов. В то же время, по мнению автора статьи, Трамп, вероятно, предпримет попытку самостостельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным без участия европейских игроков.Трамп не раз заявлял, что после его переизбрания он урегулирует конфликт между Москвой и Киевом в течение 24 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, говорил, что проблема является слишком сложной для такого простого решения.
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В США раскрыли, что ждет Украину в случае отказа Зеленского от переговоров
NI: отказ Зеленского от плана Трампа по диалогу с РФ приведет к концу помощи США
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ.
В случае своего возвращения на пост главы Белого дома Дональд Трамп может потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Об этом сообщает обозреватель Мэтью Берроуз в статье для издания The National Interest
.
По словам эксперта, если Зеленский откажется выполнять это требование, то это приведет к полной остановке военной помощи Украине со стороны США.
"Если Зеленский откажется взаимодействовать с Путиным, это будет для Трампа хорошим поводом отказаться от предоставления какой-либо помощи Украине", — упомянул он.
Кроме того, как добавил Берроуз, заявления Трампа о том, что в случае своего переизбрания он сможет закончить украинский конфликт за сутки, вызывают некоторые вопросы у экспертов. В то же время, по мнению автора статьи, Трамп, вероятно, предпримет попытку самостостельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным без участия европейских игроков.
Трамп не раз заявлял, что после его переизбрания он урегулирует конфликт между Москвой и Киевом в течение 24 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, говорил, что проблема является слишком сложной для такого простого решения.
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