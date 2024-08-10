https://1prime.ru/20240810/ukraina-850796451.html

В Германии рассказали о катастрофе ВСУ на одном направлении

В Германии рассказали о катастрофе ВСУ на одном направлении - 10.08.2024, ПРАЙМ

В Германии рассказали о катастрофе ВСУ на одном направлении

Обстановка в Донбассе все еще остается неблагоприятной для Вооруженных сил Украины, отметил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T14:59+0300

2024-08-10T14:59+0300

2024-08-10T14:59+0300

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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Обстановка в Донбассе все еще остается неблагоприятной для Вооруженных сил Украины, отметил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.Как добавил обозреватель, украинские военные тщательно пытаются скрыть этот факт. По его словам, рейды в Курской области и стали причиной этих попыток."Самая важная часть фронта сейчас, где проходят крайне тяжелые бои, — это определенно Донбасс. <…> Там русские ежедневно продвигаются вперед", — отметил он.Кроме того, Ваннер уточнил, что многие расценивают действия ВСУ в Курской области в качестве маневра, который призван поддерживать образ украинской армии в глазах союзников. В то же время, по его словам, очевидно, что Киев не сможет добиться успеха на этом направлении, так как у ВСУ недостаточно сил для этого. Ранее 6 августа подразделения украинской армии осуществили попытку захватить часть Суджанского района Курской области. Глава генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено, противника ожидает разгром.

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