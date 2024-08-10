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Украина столкнулась с серьезнейшими отключениями электричества

Украина столкнулась с серьезнейшими отключениями электричества - 10.08.2024, ПРАЙМ

Украина столкнулась с серьезнейшими отключениями электричества

Украина в настоящее время переживает самые серьезные веерные отключения электричества с момента начала конфликта, пишет журнал Time. | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T15:44+0300

2024-08-10T15:44+0300

2024-08-10T15:44+0300

энергетика

украина

электричество

аварийные отключения

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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Украина в настоящее время переживает самые серьезные веерные отключения электричества с момента начала конфликта, пишет журнал Time. Как известно, отсутствие электричества лишает людей возможности работать, пользоваться банковскими услугами, получать медицинскую помощь, а также пользоваться телефонами или интернетом.Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ещё 18 апреля предупреждал о возможном дефиците электроэнергии в энергосистеме Украины. Ранее "Укрэнерго" сообщило, что повреждения энергетических объектов в стране очень велики, электростанции и подстанции работают на пределе своих возможностей. Компания призвала граждан экономить электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к жителям страны с просьбой подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и приобрести генераторы.

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украина, электричество, аварийные отключения