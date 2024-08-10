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Украина столкнулась с серьезнейшими отключениями электричества
Украина столкнулась с серьезнейшими отключениями электричества - 10.08.2024, ПРАЙМ
Украина столкнулась с серьезнейшими отключениями электричества
Украина в настоящее время переживает самые серьезные веерные отключения электричества с момента начала конфликта, пишет журнал Time. | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T15:44+0300
2024-08-10T15:44+0300
2024-08-10T15:44+0300
энергетика
украина
электричество
аварийные отключения
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Украина в настоящее время переживает самые серьезные веерные отключения электричества с момента начала конфликта, пишет журнал Time. Как известно, отсутствие электричества лишает людей возможности работать, пользоваться банковскими услугами, получать медицинскую помощь, а также пользоваться телефонами или интернетом.Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ещё 18 апреля предупреждал о возможном дефиците электроэнергии в энергосистеме Украины. Ранее "Укрэнерго" сообщило, что повреждения энергетических объектов в стране очень велики, электростанции и подстанции работают на пределе своих возможностей. Компания призвала граждан экономить электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к жителям страны с просьбой подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и приобрести генераторы.
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украина, электричество, аварийные отключения
Энергетика, УКРАИНА, электричество, аварийные отключения
Украина столкнулась с серьезнейшими отключениями электричества
Time: Украина переживает серьезные веерные отключения электричества
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Украина в настоящее время переживает самые серьезные веерные отключения электричества с момента начала конфликта, пишет журнал Time.
Как известно, отсутствие электричества лишает людей возможности работать, пользоваться банковскими услугами, получать медицинскую помощь, а также пользоваться телефонами или интернетом.
В Росатоме рассказали об угрозе Курской АЭС со стороны Украины
Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ещё 18 апреля предупреждал о возможном дефиците электроэнергии в энергосистеме Украины. Ранее "Укрэнерго" сообщило, что повреждения энергетических объектов в стране очень велики, электростанции и подстанции работают на пределе своих возможностей. Компания призвала граждан экономить электроэнергию.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к жителям страны с просьбой подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и приобрести генераторы.