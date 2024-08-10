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Азербайджан упростил визовые процедуры в преддверии "Формулы-1" - 10.08.2024, ПРАЙМ
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Азербайджан упростил визовые процедуры в преддверии "Формулы-1"
Азербайджан упростил визовые процедуры в преддверии "Формулы-1" - 10.08.2024, ПРАЙМ
Азербайджан упростил визовые процедуры в преддверии "Формулы-1"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об облегчении визового режима для иностранных граждан, которые приедут в Баку на соревнования... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T19:29+0300
2024-08-10T19:29+0300
политика
азербайджан
визовый режим
формула
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БАКУ, 10 авг – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об облегчении визового режима для иностранных граждан, которые приедут в Баку на соревнования "Формула-1", говорится на сайте главы азербайджанского государства. Баку будет принимать Гран-при Азербайджана с 13 по 15 сентября 2024 года. Это будет уже восьмой раз, когда бакинская гонка будет проводиться. Она станет одной из 24 гонок нового сезона, который начнётся 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визового режима для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Баку на соревнования "Формула-1". Основаниями для выдачи визы станут аккредитационные карты, подтверждающие прохождение аккредитации согласно правилам организаторов соревнований, билет на соревнования или подтверждение его приобретения.
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азербайджан
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азербайджан, визовый режим, формула
Политика, АЗЕРБАЙДЖАН, Визовый режим, ФОРМУЛА
19:29 10.08.2024
 
Азербайджан упростил визовые процедуры в преддверии "Формулы-1"

Азербайджан упростил визовые процедуры в преддверии "Формулы-1"

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Баку
Города мира. Баку - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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БАКУ, 10 авг – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об облегчении визового режима для иностранных граждан, которые приедут в Баку на соревнования "Формула-1", говорится на сайте главы азербайджанского государства.
Баку будет принимать Гран-при Азербайджана с 13 по 15 сентября 2024 года. Это будет уже восьмой раз, когда бакинская гонка будет проводиться. Она станет одной из 24 гонок нового сезона, который начнётся 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.
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25 июля, 17:38
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визового режима для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Баку на соревнования "Формула-1".
Основаниями для выдачи визы станут аккредитационные карты, подтверждающие прохождение аккредитации согласно правилам организаторов соревнований, билет на соревнования или подтверждение его приобретения.
 
ПолитикаАЗЕРБАЙДЖАНВизовый режимФОРМУЛА
 
 
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