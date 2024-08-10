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Азербайджан упростил визовые процедуры в преддверии "Формулы-1"

Азербайджан упростил визовые процедуры в преддверии "Формулы-1" - 10.08.2024, ПРАЙМ

Азербайджан упростил визовые процедуры в преддверии "Формулы-1"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об облегчении визового режима для иностранных граждан, которые приедут в Баку на соревнования... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T19:29+0300

2024-08-10T19:29+0300

2024-08-10T19:29+0300

политика

азербайджан

визовый режим

формула

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БАКУ, 10 авг – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об облегчении визового режима для иностранных граждан, которые приедут в Баку на соревнования "Формула-1", говорится на сайте главы азербайджанского государства. Баку будет принимать Гран-при Азербайджана с 13 по 15 сентября 2024 года. Это будет уже восьмой раз, когда бакинская гонка будет проводиться. Она станет одной из 24 гонок нового сезона, который начнётся 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби.Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визового режима для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Баку на соревнования "Формула-1". Основаниями для выдачи визы станут аккредитационные карты, подтверждающие прохождение аккредитации согласно правилам организаторов соревнований, билет на соревнования или подтверждение его приобретения.

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азербайджан, визовый режим, формула