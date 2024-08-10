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"Проблема". На Западе забили тревогу из-за решения Венгрии по России
"Проблема". На Западе забили тревогу из-за решения Венгрии по России - 10.08.2024, ПРАЙМ
"Проблема". На Западе забили тревогу из-за решения Венгрии по России
Решение венгерских властей разрешить выдачу двухлетних виз гражданам Российской Федерации рассматривается в Европейском союзе как серьезная проблема. Об этом... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T09:01+0300
2024-08-10T09:01+0300
2024-08-10T09:40+0300
политика
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МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Решение венгерских властей разрешить выдачу двухлетних виз гражданам Российской Федерации рассматривается в Европейском союзе как серьезная проблема. Об этом рассказывается в статье редактора британского издания Spectator Лукаса Дегутиса.Накануне в Венгрии опубликовали список государств, чьи граждане наделяются правом претендовать на "национальную карту" — двухлетнюю рабочую визу. В числе прочих в перечень были включены Российская Федерация и Белоруссия.Комментируя ситуацию, автор статьи отметил, что "малозаметные перемены в миграционной политике Венгрии, вероятно, будут еще более (чем визит недавний премьер-министра Виктора Орбана в Москву – прим. ред.) проблемными с точки зрения Европы".По словам Дегутиса, в связи с указанным решением венгерских властей на Западе уже поспешили обвинить Будапешт в мнимой угрозе безопасности Европейского союза. При этом журналист подчеркнул, что негодующей по данному поводу Европе будет трудно как-либо оспорить решению Венгрии, поскольку она будет председательствовать в Евросоюзе до конца 2024 года.
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визы, россияне
"Проблема". На Западе забили тревогу из-за решения Венгрии по России
Spectator: ЕС не повлияет на решение Венгрии выдавать двухлетние визы россиянам
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ.
Решение венгерских властей разрешить выдачу двухлетних виз гражданам Российской Федерации рассматривается в Европейском союзе как серьезная проблема. Об этом рассказывается в статье редактора британского издания Spectator
Лукаса Дегутиса.
Накануне в Венгрии опубликовали список государств, чьи граждане наделяются правом претендовать на "национальную карту" — двухлетнюю рабочую визу. В числе прочих в перечень были включены Российская Федерация и Белоруссия.
Комментируя ситуацию, автор статьи отметил, что "малозаметные перемены в миграционной политике Венгрии, вероятно, будут еще более (чем визит недавний премьер-министра Виктора Орбана в Москву – прим. ред.) проблемными с точки зрения Европы".
В Венгрии раскрыли годовой объем получаемого через Украину российского газа
По словам Дегутиса, в связи с указанным решением венгерских властей на Западе уже поспешили обвинить Будапешт в мнимой угрозе безопасности Европейского союза. При этом журналист подчеркнул, что негодующей по данному поводу Европе будет трудно как-либо оспорить решению Венгрии, поскольку она будет председательствовать в Евросоюзе до конца 2024 года.