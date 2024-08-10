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The Economist объяснил, как рецессия экономики США изменит политику страны
The Economist объяснил, как рецессия экономики США изменит политику страны - 10.08.2024, ПРАЙМ
The Economist объяснил, как рецессия экономики США изменит политику страны
Американская экономика теряет темп – и это очень плохая новость для вице-президента Камалы Харрис. Рецессия и даже замедление экономики способны поставить крест | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T12:30+0300
2024-08-10T12:30+0300
2024-08-10T12:33+0300
экономика
выборы в сша
рецессия
камала харрис
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МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Американская экономика теряет темп – и это очень плохая новость для вице-президента Камалы Харрис. Рецессия и даже замедление экономики способны поставить крест на ее "президентских" планах и, соответственно, помочь Дональду Трампу. Такое мнение высказывается в публикации издания The Economist.Отдавая дань реальности, авторы статьи констатируют, что экономика Соединенных Штатов на сегодняшний день еще не вступила в рецессию. Но при этом утверждается, что ее рост замедлился, и это играет против кандидата в президенты Харрис, а значит, за Трампа.Белый дом Джо Байдена не может похвалится экономическим бумом в стране. "Накажут ли американские избиратели Камалу Харрис за этот провал?" — вопрошает The Economist.Многие инвесторы, говорится в публикации, боятся, что американская экономика в скором времени скатится в рецессию. И поводов для мрачных прогнозов предостаточно. В частности, недавно вышедшие данные по уровню безработицы, который в июле достиг максимумам с 2021 года и составил 4,3%. Как подчеркивают авторы статьи, вслед за выходом этих данных - 5 августа - по всему миру рухнули фондовые рынки. На следующий день рынки слегка восстановили позиции, однако в целом эта ситуация оптимизма, конечно, никому не прибавила."Поведение" экономики в ближайшие три месяца определит шансы представителей Демпартии США на успех на ноябрьских выборах, говорится в публикации.При этом авторы утверждают, что выраженная рецессия – это, скорее всего, приговор для Харрис."Но даже если экономика всего лишь замедлится — что вполне вероятно, — это может навредить ей и помочь Дональду Трампу", - заключают авторы.
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выборы в сша, рецессия, камала харрис
Экономика, выборы в США, рецессия, Камала Харрис
The Economist объяснил, как рецессия экономики США изменит политику страны
The Economist: замедление экономики США грозит Харрис поражением на выборах
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ.
Американская экономика теряет темп – и это очень плохая новость для вице-президента Камалы Харрис. Рецессия и даже замедление экономики способны поставить крест на ее "президентских" планах и, соответственно, помочь Дональду Трампу. Такое мнение высказывается в публикации издания The Economist
.
Отдавая дань реальности, авторы статьи констатируют, что экономика Соединенных Штатов на сегодняшний день еще не вступила в рецессию. Но при этом утверждается, что ее рост замедлился, и это играет против кандидата в президенты Харрис, а значит, за Трампа.
Белый дом Джо Байдена не может похвалится экономическим бумом в стране. "Накажут ли американские избиратели Камалу Харрис за этот провал?" — вопрошает The Economist.
Многие инвесторы, говорится в публикации, боятся, что американская экономика в скором времени скатится в рецессию. И поводов для мрачных прогнозов предостаточно. В частности, недавно вышедшие данные по уровню безработицы, который в июле достиг максимумам с 2021 года и составил 4,3%. Как подчеркивают авторы статьи, вслед за выходом этих данных - 5 августа - по всему миру рухнули фондовые рынки. На следующий день рынки слегка восстановили позиции, однако в целом эта ситуация оптимизма, конечно, никому не прибавила.
"Поведение" экономики в ближайшие три месяца определит шансы представителей Демпартии США на успех на ноябрьских выборах, говорится в публикации.
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При этом авторы утверждают, что выраженная рецессия – это, скорее всего, приговор для Харрис.
"Но даже если экономика всего лишь замедлится — что вполне вероятно, — это может навредить ей и помочь Дональду Трампу", - заключают авторы.