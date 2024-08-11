https://1prime.ru/20240811/alkogol-850802840.html
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 2000 года
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 2000 года - 11.08.2024, ПРАЙМ
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 2000 года
Граждане России впервые с 2000 года сократили потребление алкоголя ниже 8 литров на душу населения, следует из открытых данных и информации Единой... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T08:08+0300
2024-08-11T08:08+0300
2024-08-11T08:09+0300
россия
алкоголь
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Граждане России впервые с 2000 года сократили потребление алкоголя ниже 8 литров на душу населения, следует из открытых данных и информации Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА Новости. Показатель потребления алкоголя на душу населения в России рассчитывается как сумма розничной продажи спиртного на человека, расчетного показателя незарегистрированного потребления крепкого алкоголя, а также туристического потребления спиртных напитков, и, если имеется информация, данных о незарегистрированном потреблении слабоалкогольных напитков, выраженное в литрах чистого (100%) спирта. Так, по итогам июня потребление алкогольной продукции на душу населения в стране за последние 12 календарных месяцев составило 7,98 литра. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 8,01 литра, а в 2023 году - 8,44 литра. Текущее потребление алкоголя в расчете на душу населения минимально с 2000 года, когда оно составляло 8 литров. При этом в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только продажи спиртного. Как правило, они на треть ниже, чем общее потребление в стране. Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,11 литра, в Ингушетии - 0,5 литра, в Дагестане - 1,01 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,08 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,61 литра. Житель Москвы в среднем выпивал 5,15 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 7,54 литра. В Новосибирской области по итогам июня было выпито 8,93 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 12,23 литра, в Татарстане - 7,8 литра.
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россия, алкоголь
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 2000 года
Потребление алкоголя в России впервые с 2000 г упало ниже 8 литров на человека
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Граждане России впервые с 2000 года сократили потребление алкоголя ниже 8 литров на душу населения, следует из открытых данных и информации Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА Новости.
Показатель потребления алкоголя на душу населения в России рассчитывается как сумма розничной продажи спиртного на человека, расчетного показателя незарегистрированного потребления крепкого алкоголя, а также туристического потребления спиртных напитков, и, если имеется информация, данных о незарегистрированном потреблении слабоалкогольных напитков, выраженное в литрах чистого (100%) спирта.
Так, по итогам июня потребление алкогольной продукции на душу населения в стране за последние 12 календарных месяцев составило 7,98 литра. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 8,01 литра, а в 2023 году - 8,44 литра.
Раскрыта недельная динамика трат россиян на алкоголь
Текущее потребление алкоголя в расчете на душу населения минимально с 2000 года, когда оно составляло 8 литров. При этом в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только продажи спиртного. Как правило, они на треть ниже, чем общее потребление в стране.
Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,11 литра, в Ингушетии - 0,5 литра, в Дагестане - 1,01 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,08 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,61 литра.
Житель Москвы в среднем выпивал 5,15 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 7,54 литра. В Новосибирской области по итогам июня было выпито 8,93 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 12,23 литра, в Татарстане - 7,8 литра.