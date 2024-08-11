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В Архангельске появится территория опережающего развития "Столица Севера" - 11.08.2024, ПРАЙМ
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В Архангельске появится территория опережающего развития "Столица Севера"
В Архангельске появится территория опережающего развития "Столица Севера" - 11.08.2024, ПРАЙМ
В Архангельске появится территория опережающего развития "Столица Севера"
Михаил Мишустин, премьер-министр России, подписал постановление о создании в городе Архангельске территории опережающего развития (ТОР) под названием "Столица... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T19:08+0300
2024-08-11T19:08+0300
экономика
россия
архангельская область
тор
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Михаил Мишустин, премьер-министр России, подписал постановление о создании в городе Архангельске территории опережающего развития (ТОР) под названием "Столица Севера", сообщает пресс-служба кабмина.Потенциальные резиденты территорий опережающего развития (ТОР) планируют реализовать три инвестиционных проекта, общая стоимость которых превышает 24,8 миллиарда рублей.В Архангельске планируется строительство предприятия по производству фармацевтической продукции из кристаллического йода, который будет добываться на Северодвинском месторождении йодных вод. Ещё одна компания намерена заняться производством железобетонных изделий. А в рамках третьего проекта инвестор планирует построить центр обработки данных. В результате реализации этих проектов будет создано более 180 новых рабочих мест.Ранее Михаил Мишустин расширил территорию опережающего развития "Забайкалье" почти на 70 гектаров. По информации пресс-службы правительства РФ, это позволит привлечь в регион около 1,2 миллиарда рублей.
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россия, архангельская область, тор
Экономика, РОССИЯ, Архангельская область, ТОР
19:08 11.08.2024
 
В Архангельске появится территория опережающего развития "Столица Севера"

Кабмин утвердил создание территории опережающего развития "Столица Севера"

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАрхангельск
Архангельск - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Михаил Мишустин, премьер-министр России, подписал постановление о создании в городе Архангельске территории опережающего развития (ТОР) под названием "Столица Севера", сообщает пресс-служба кабмина.
Потенциальные резиденты территорий опережающего развития (ТОР) планируют реализовать три инвестиционных проекта, общая стоимость которых превышает 24,8 миллиарда рублей.
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В Архангельске планируется строительство предприятия по производству фармацевтической продукции из кристаллического йода, который будет добываться на Северодвинском месторождении йодных вод. Ещё одна компания намерена заняться производством железобетонных изделий.
А в рамках третьего проекта инвестор планирует построить центр обработки данных. В результате реализации этих проектов будет создано более 180 новых рабочих мест.
Ранее Михаил Мишустин расширил территорию опережающего развития "Забайкалье" почти на 70 гектаров. По информации пресс-службы правительства РФ, это позволит привлечь в регион около 1,2 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯАрхангельская областьТОР
 
 
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