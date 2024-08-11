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Названы плюсы и минусы белорусского кроссовера Belgee X70 - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Названы плюсы и минусы белорусского кроссовера Belgee X70
Названы плюсы и минусы белорусского кроссовера Belgee X70 - 11.08.2024, ПРАЙМ
Названы плюсы и минусы белорусского кроссовера Belgee X70
Автоэксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал о плюсах и минусах белорусского кроссовера Belgee X70. | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T17:14+0300
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Автоэксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал о плюсах и минусах белорусского кроссовера Belgee X70.Согласно данным эксперта, этот автомобль стал копией китайской машины Geely Atlas Pro, от которой он отличается только шильдиками и колесными дисками.Милешкин пишет, что полноприводная версия машины с "мягкой" гибридной надстройкой легко разгоняется и ощутимо помогает при торможении рекуперацией. В городе такая система помогает экономить топливо, но на трассе Х70 потребляет более 10 литров бензина на 100 километрах пути. Кроме того, по его словам, автомобиль оснащен хорошей шумоизоляцией и управляемостью. Он высказал мнение, что китайские покрышки Giti Comfort F50 отличаются повышенным уровнем шума.
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россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
17:14 11.08.2024
 
Названы плюсы и минусы белорусского кроссовера Belgee X70

Belgee X70 прошел тестирование: "ЗР" перечислил его плюсы и минусы

© Фото : GeelyАвтомобиль Geely Belgee Х50
Автомобиль Geely Belgee Х50 - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© Фото : Geely
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Автоэксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал о плюсах и минусах белорусского кроссовера Belgee X70.
Согласно данным эксперта, этот автомобль стал копией китайской машины Geely Atlas Pro, от которой он отличается только шильдиками и колесными дисками.
Милешкин пишет, что полноприводная версия машины с "мягкой" гибридной надстройкой легко разгоняется и ощутимо помогает при торможении рекуперацией. В городе такая система помогает экономить топливо, но на трассе Х70 потребляет более 10 литров бензина на 100 километрах пути.
Кроме того, по его словам, автомобиль оснащен хорошей шумоизоляцией и управляемостью. Он высказал мнение, что китайские покрышки Giti Comfort F50 отличаются повышенным уровнем шума.
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Автоэксперт рассказал, на каких машинах стоят вечные "автоматы"
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