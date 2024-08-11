https://1prime.ru/20240811/barter-850780727.html

Китай и Россия обсуждают крайне необычные сделки. В чем фокус

Китай и Россия обсуждают крайне необычные сделки. В чем фокус - 11.08.2024, ПРАЙМ

Китай и Россия обсуждают крайне необычные сделки. В чем фокус

На сегодняшний день рост российско-китайского торгового оборота замедлился до 1,6% в год. По итогам текущего года вряд ли удастся достигнуть показателей 2023-го | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T08:08+0300

2024-08-11T08:08+0300

2024-08-11T08:08+0300

мнения аналитиков

россия

китай

торговля

брикс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850780727.jpg?1723352883

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. На сегодняшний день рост российско-китайского торгового оборота замедлился до 1,6% в год. По итогам текущего года вряд ли удастся достигнуть показателей 2023-го в 26,3% в годовом выражении. Во многом это объясняется ограничениями, связанными с логистической инфраструктурой, а также сложностями в проведении трансграничных платежей. Стоит констатировать, что крупнейшие китайские банки тщательно взвешивают риски вторичных санкций со стороны американских и европейских регуляторов. Никто, конечно, формально не отказывается от проведения платежей, но зачастую российские компании сталкиваются с избыточным комплаенсом со стороны китайских банков. В результате китайские контрагенты либо получают денежные средства с серьезной задержкой (от одного месяца и более), либо вовсе деньги возвращаются на счета российских плательщиков. Агентская модель действует, но высокие комиссии в итоге приводят к тому, что стоимость товаров становится неконкурентоспобной. Как сообщает Reuters, Россия и Китай уже осенью планируют перейти на бартерную торговлю, взамен денежной. Текущее предложение в области запуска бартерной модели, безусловно, поможет целому ряду торговых компаний решить возникшие трудности. В особенности, это касается ключевых направлений нашей торговли - полезные ископаемые и продукция аграрно-промышленного комплекса. Такой опыт был у наших стран еще тридцать лет назад. При этом не стоит рассматривать данное решение в качестве универсального. Так, несмотря на разъяснения со стороны Минэкономразвития РФ, многие вопросы остаются по-прежнему открытыми. Экономики двух стран находятся на принципиально разных траекториях развития. В России мы боремся с инфляцией, в КНР, наоборот, наблюдаются дефляционные движения. В условиях контролируемых обменных курсов в обеих странах мы неминуемо столкнемся с убытками при определении внутренней стоимости товаров. Увы, застраховать подобные риски торговые компании сегодня не смогут ни в РФ, ни в КНР. Россия и Китай сталкиваются с серьезным внешним давлением, которое в среднесрочном периоде лишь усилится. Для формирования устойчивой модели делового сотрудничества обе стороны будут вынуждены прибегать к диверсификации в области расчетов. Бартерная модель, грядущие изменения в области расчетов криптовалютами, формирование инфраструктуры цифрового рубля и цифрового юаня, платформа для расчетов в рамках БРИКС - все это важные элементы формирования новой финансовой системы, которые подстегивают финансовые инновации и в конечном итоге приведут к независимости от санкционного давления США и ЕС. Плохая новость для бизнеса заключается в том, что для реализации этих проектов потребуется время, а платежи приходится проводить здесь и сейчас. Подобная ситуация в моменте приводит к тому, что компаниям для решения текущих проблем с платежами приходится платить своеобразный "санкционный налог", что отражается на ценах, маржинальности и конечных потребителях. Несмотря на это, уверен, что регуляторные и предпринимательские инновации двух стран помогут преодолеть проблему в области расчетов, и бартерная модель станет одним из примеров такого позитивного движения.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Олег Ремыга https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/09/850779820_2:0:428:426_100x100_80_0_0_686ba837413afe7933b676bd1884b188.jpg

Олег Ремыга https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/09/850779820_2:0:428:426_100x100_80_0_0_686ba837413afe7933b676bd1884b188.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Ремыга https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/09/850779820_2:0:428:426_100x100_80_0_0_686ba837413afe7933b676bd1884b188.jpg

мнения аналитиков, россия, китай, торговля, брикс