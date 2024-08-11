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ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки - 11.08.2024, ПРАЙМ
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ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки - 11.08.2024, ПРАЙМ
ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области порядка 200 раз, было совершено 150 атак снарядами и 50 - беспилотниками... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T13:26+0300
2024-08-11T13:27+0300
происшествия
россия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 11 авг - ПРАЙМ. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области порядка 200 раз, было совершено 150 атак снарядами и 50 - беспилотниками. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков.По его словам, в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущены один боеприпас и 11 дронов, в результате чего пострадла один человек. В Грайворонском округе были атакованы семь населенных пунктов и выпущены 45 снарядов и пять беспилотников, по итогам чего ранены две женщины. Гладков сообщил, что посредством 48 боеприпасов и 18 беспилотников ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Краснояружском районе.Ранее, с 11 апреля 2022 года, в связи с непрекращающимися атаками ВСУ в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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россия, белгородская область, всу
Происшествия, РОССИЯ, Белгородская область, ВСУ
13:26 11.08.2024 (обновлено: 13:27 11.08.2024)
 
ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки

© РИА Новости . Павел Колядин | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Павел Колядин
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БЕЛГОРОД, 11 авг - ПРАЙМ. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области порядка 200 раз, было совершено 150 атак снарядами и 50 - беспилотниками. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущены один боеприпас и 11 дронов, в результате чего пострадла один человек. В Грайворонском округе были атакованы семь населенных пунктов и выпущены 45 снарядов и пять беспилотников, по итогам чего ранены две женщины.
Гладков сообщил, что посредством 48 боеприпасов и 18 беспилотников ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Краснояружском районе.
Ранее, с 11 апреля 2022 года, в связи с непрекращающимися атаками ВСУ в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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ПроисшествияРОССИЯБелгородская областьВСУ
 
 
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