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ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки - 11.08.2024, ПРАЙМ

ВСУ атаковали Белгородскую область около 200 раз за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области порядка 200 раз, было совершено 150 атак снарядами и 50 - беспилотниками... | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T13:26+0300

2024-08-11T13:26+0300

2024-08-11T13:27+0300

происшествия

россия

белгородская область

всу

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БЕЛГОРОД, 11 авг - ПРАЙМ. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области порядка 200 раз, было совершено 150 атак снарядами и 50 - беспилотниками. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков.По его словам, в Белгородском районе по 12 населенным пунктам выпущены один боеприпас и 11 дронов, в результате чего пострадла один человек. В Грайворонском округе были атакованы семь населенных пунктов и выпущены 45 снарядов и пять беспилотников, по итогам чего ранены две женщины. Гладков сообщил, что посредством 48 боеприпасов и 18 беспилотников ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Краснояружском районе.Ранее, с 11 апреля 2022 года, в связи с непрекращающимися атаками ВСУ в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.

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белгородская область

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россия, белгородская область, всу