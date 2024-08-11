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СК расследует действия ВСУ в Белгородской области
СК расследует действия ВСУ в Белгородской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
СК расследует действия ВСУ в Белгородской области
Российский Следственный комитет намерен начать расследование преступлений ВСУ против мирных граждан в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T16:01+0300
2024-08-11T16:01+0300
2024-08-11T16:01+0300
происшествия
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украина
следственный комитет
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Российский Следственный комитет намерен начать расследование преступлений ВСУ против мирных граждан в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета."Следователи СК России будут расследовать очередное преступление украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской области. По информации органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области пострадал мирный житель", - следует из материала. В СК сообщили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. С 11 апреля 2022 года, в связи с непрекращающимися атаками ВСУ в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, Следственный комитет
СК расследует действия ВСУ в Белгородской области
СК будет расследовать преступление ВСУ в отношении жителей Белгородской области
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Российский Следственный комитет намерен начать расследование преступлений ВСУ против мирных граждан в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета.
"Следователи СК России будут расследовать очередное преступление украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Белгородской области. По информации органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области пострадал мирный житель", - следует из материала.
В СК сообщили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
С 11 апреля 2022 года, в связи с непрекращающимися атаками ВСУ в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.