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В Белоруссии привели в готовность армейское механизированное соединение
В Белоруссии привели в готовность армейское механизированное соединение - 11.08.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии привели в готовность армейское механизированное соединение
Министерство обороны Белоруссии привело в готовность к выполнению задач по предназначению подразделение одного из механизированных соединений белорусских ВС. Об | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T10:28+0300
2024-08-11T10:28+0300
2024-08-11T10:29+0300
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минобороны
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МИНСК, 11 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны Белоруссии привело в готовность к выполнению задач по предназначению подразделение одного из механизированных соединений белорусских ВС. Об этом сообщили в самом ведомстве."Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению", - сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии. Кроме того, как добавили в министерстве, на данный момент осуществляется погрузка военной техники на железнодорожный транспорт. Военные приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы.Ранее сообщалось, что 9 августа группа запущенных с украинской стороны дронов нарушила границу с Белоруссией, вследствие чего была сбита системой ПВО. В свою очередь, белорусский МИД, комментируя ситуацию, заявил, что пролет украинских беспилотников над территорией Белоруссии мог стать следствием подстрекательства Киева внешними игроками.
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белоруссия, минобороны
В Белоруссии привели в готовность армейское механизированное соединение
МО Белоруссии заявило о приведении в готовность механизированного соединения ВС
МИНСК, 11 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны Белоруссии привело в готовность к выполнению задач по предназначению подразделение одного из механизированных соединений белорусских ВС. Об этом сообщили в самом ведомстве.
"Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению", - сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.
Кроме того, как добавили в министерстве, на данный момент осуществляется погрузка военной техники на железнодорожный транспорт. Военные приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы.
Ранее сообщалось, что 9 августа группа запущенных с украинской стороны дронов нарушила границу с Белоруссией, вследствие чего была сбита системой ПВО. В свою очередь, белорусский МИД, комментируя ситуацию, заявил, что пролет украинских беспилотников над территорией Белоруссии мог стать следствием подстрекательства Киева внешними игроками.