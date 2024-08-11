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В Белоруссии привели в готовность армейское механизированное соединение

В Белоруссии привели в готовность армейское механизированное соединение - 11.08.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии привели в готовность армейское механизированное соединение

Министерство обороны Белоруссии привело в готовность к выполнению задач по предназначению подразделение одного из механизированных соединений белорусских ВС. Об | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T10:28+0300

2024-08-11T10:28+0300

2024-08-11T10:29+0300

белоруссия

минобороны

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МИНСК, 11 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны Белоруссии привело в готовность к выполнению задач по предназначению подразделение одного из механизированных соединений белорусских ВС. Об этом сообщили в самом ведомстве."Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению", - сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии. Кроме того, как добавили в министерстве, на данный момент осуществляется погрузка военной техники на железнодорожный транспорт. Военные приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы.Ранее сообщалось, что 9 августа группа запущенных с украинской стороны дронов нарушила границу с Белоруссией, вследствие чего была сбита системой ПВО. В свою очередь, белорусский МИД, комментируя ситуацию, заявил, что пролет украинских беспилотников над территорией Белоруссии мог стать следствием подстрекательства Киева внешними игроками.

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белоруссия, минобороны