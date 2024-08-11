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В Британии медики будут спрашивать мужчин о наличии беременности - 11.08.2024, ПРАЙМ
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В Британии медики будут спрашивать мужчин о наличии беременности
В Британии медики будут спрашивать мужчин о наличии беременности - 11.08.2024, ПРАЙМ
В Британии медики будут спрашивать мужчин о наличии беременности
Британским рентгенологам вменили в обязанность спрашивать всех пациентов, независимо от их пола, о наличии у них беременности перед рентгеном, рассказывается в... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T07:38+0300
2024-08-11T07:41+0300
великобритания
мужчины
беременность
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Британским рентгенологам вменили в обязанность спрашивать всех пациентов, независимо от их пола, о наличии у них беременности перед рентгеном, рассказывается в публикации издания Telegraph. По данным газеты, в ряде британских медучреждений рентгенологам поручили "проверять на наличие беременности всех пациентов возрасте от 12 до 55 лет, независимо от их пола".Как отмечается в статье, эта мера принята "в рамках руководства по обеспечению инклюзивности". Это документ был разработан после случая с мужчиной-трансгендером, не знавшем о свей беременности. Трансгендеру провели компьютерную томографию, что могло навредить плоду.
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великобритания, мужчины, беременность
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, мужчины, беременность
07:38 11.08.2024 (обновлено: 07:41 11.08.2024)
 
В Британии медики будут спрашивать мужчин о наличии беременности

Telegraph: в Британии будут спрашивать мужчин о беременности перед рентгеном

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Британским рентгенологам вменили в обязанность спрашивать всех пациентов, независимо от их пола, о наличии у них беременности перед рентгеном, рассказывается в публикации издания Telegraph.
По данным газеты, в ряде британских медучреждений рентгенологам поручили "проверять на наличие беременности всех пациентов возрасте от 12 до 55 лет, независимо от их пола".
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Как отмечается в статье, эта мера принята "в рамках руководства по обеспечению инклюзивности". Это документ был разработан после случая с мужчиной-трансгендером, не знавшем о свей беременности. Трансгендеру провели компьютерную томографию, что могло навредить плоду.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯмужчиныбеременность
 
 
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