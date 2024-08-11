https://1prime.ru/20240811/beremennost-850802253.html
В Британии медики будут спрашивать мужчин о наличии беременности
В Британии медики будут спрашивать мужчин о наличии беременности - 11.08.2024, ПРАЙМ
В Британии медики будут спрашивать мужчин о наличии беременности
Британским рентгенологам вменили в обязанность спрашивать всех пациентов, независимо от их пола, о наличии у них беременности перед рентгеном, рассказывается в... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T07:38+0300
2024-08-11T07:38+0300
2024-08-11T07:41+0300
великобритания
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Британским рентгенологам вменили в обязанность спрашивать всех пациентов, независимо от их пола, о наличии у них беременности перед рентгеном, рассказывается в публикации издания Telegraph. По данным газеты, в ряде британских медучреждений рентгенологам поручили "проверять на наличие беременности всех пациентов возрасте от 12 до 55 лет, независимо от их пола".Как отмечается в статье, эта мера принята "в рамках руководства по обеспечению инклюзивности". Это документ был разработан после случая с мужчиной-трансгендером, не знавшем о свей беременности. Трансгендеру провели компьютерную томографию, что могло навредить плоду.
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великобритания, мужчины, беременность
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, мужчины, беременность
В Британии медики будут спрашивать мужчин о наличии беременности
Telegraph: в Британии будут спрашивать мужчин о беременности перед рентгеном