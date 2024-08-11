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Бразилия летом возобновила покупки одного российского товара - 11.08.2024, ПРАЙМ
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Бразилия летом возобновила покупки одного российского товара
Бразилия летом возобновила покупки одного российского товара - 11.08.2024, ПРАЙМ
Бразилия летом возобновила покупки одного российского товара
Бразилия, после перерыва на пять месяцев, в июне возобновила покупки пшеницы из России, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T08:44+0300
2024-08-11T08:44+0300
россия
бразилия
продовольствие
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Бразилия, после перерыва на пять месяцев, в июне возобновила покупки пшеницы из России, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Бразилия прекратила регулярные закупки пшеницы у России в декабре прошлого года и держала паузу до июня. В начале лета покупки возобновились - было ввезено 187,2 тысячи тонн на 41,3 миллиона долларов. Уже в июле бразильский импорт вырос до 241 тысячи тонн, а его стоимость достигла 56,2 миллиона долларов. Объем поставок за месяц увеличился на 29%, а за год - в 1,4 раза. При этом июльский объем поставок был лишь на 2% меньше рекордного уровня сентября прошлого года. Всего Бразилия в июле ввезла из-за рубежа 646 тысяч тонн пшеницы, это больше 418 тысяч тонн за тот же месяц годом ранее, а с начала года импорт подскочил в 1,6 раза - до 4 миллионов тонн.
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россия, бразилия, продовольствие
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, продовольствие
08:44 11.08.2024
 
Бразилия летом возобновила покупки одного российского товара

Бразилия летом возобновила покупки пшеницы из России

© CC BY 2.0 / Bill SmithФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
© CC BY 2.0 / Bill Smith
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Бразилия, после перерыва на пять месяцев, в июне возобновила покупки пшеницы из России, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
Бразилия прекратила регулярные закупки пшеницы у России в декабре прошлого года и держала паузу до июня. В начале лета покупки возобновились - было ввезено 187,2 тысячи тонн на 41,3 миллиона долларов.
Уже в июле бразильский импорт вырос до 241 тысячи тонн, а его стоимость достигла 56,2 миллиона долларов. Объем поставок за месяц увеличился на 29%, а за год - в 1,4 раза. При этом июльский объем поставок был лишь на 2% меньше рекордного уровня сентября прошлого года.
Всего Бразилия в июле ввезла из-за рубежа 646 тысяч тонн пшеницы, это больше 418 тысяч тонн за тот же месяц годом ранее, а с начала года импорт подскочил в 1,6 раза - до 4 миллионов тонн.
Коровник - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Поставки говядины из Бразилии в Россию в 2024 году выросли в 1,5 раза
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РОССИЯБРАЗИЛИЯпродовольствие
 
 
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