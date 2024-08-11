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Чечня направила около 20 тонн продовольствия жителям Курской области
Чечня направила около 20 тонн продовольствия жителям Курской области - 11.08.2024, ПРАЙМ
Чечня направила около 20 тонн продовольствия жителям Курской области
Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова передал жителям Курской области около 20 тонн продовольственной помощи, сообщил глава Чечни Рамзан... | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T15:54+0300
2024-08-11T15:54+0300
2024-08-11T15:54+0300
экономика
чечня
кадыров
гуманитарная помощь
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ГРОЗНЫЙ, 11 авг - ПРАЙМ. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова передал жителям Курской области около 20 тонн продовольственной помощи, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Как уточнил Кадыров, помощь предназначена для более чем четырех тысяч эвакуированных жителей приграничных районов. Колонна с продуктами уже прибыла в пункты временного размещения. Тем, кто нуждается в помощи, также будут предоставлены другие предметы первой необходимости.Накануне командир спецназа "Ахмат", Герой России, заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что российские военные за несколько дней в Курской области уничтожили значительное количество бронетехники и личного состава Вооружённых сил Украины. Он подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем российских Вооружённых сил.Ранее глава Хомутовского района Юрий Хрулев заявил, что организована добровольная эвакуация жителей двух районов Курской области, как на личном транспорте, так и централизовано на подготовленном транспорте. Он подчеркнул, что все, кто нуждается в помощи, будут размещены в пунктах временного размещения.
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чечня, кадыров, гуманитарная помощь
Экономика, ЧЕЧНЯ, Кадыров, гуманитарная помощь
Чечня направила около 20 тонн продовольствия жителям Курской области
Кадыров: Чечня направила около 20 тонн продовольствия жителям Курской области
ГРОЗНЫЙ, 11 авг - ПРАЙМ. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова передал жителям Курской области около 20 тонн продовольственной помощи, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как уточнил Кадыров, помощь предназначена для более чем четырех тысяч эвакуированных жителей приграничных районов. Колонна с продуктами уже прибыла в пункты временного размещения. Тем, кто нуждается в помощи, также будут предоставлены другие предметы первой необходимости.
Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске увеличилось до 15
Накануне командир спецназа "Ахмат", Герой России, заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что российские военные за несколько дней в Курской области уничтожили значительное количество бронетехники и личного состава Вооружённых сил Украины. Он подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем российских Вооружённых сил.
Ранее глава Хомутовского района Юрий Хрулев заявил, что организована добровольная эвакуация жителей двух районов Курской области, как на личном транспорте, так и централизовано на подготовленном транспорте. Он подчеркнул, что все, кто нуждается в помощи, будут размещены в пунктах временного размещения.